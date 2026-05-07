2026年第二季度外汇与加密货币预测

2026年第二季度受到三大因素影响：中东地缘政治局势、美联储和欧洲央行利率预期，以及大宗商品市场的高波动性。美元仍然取决于霍尔木兹海峡周边局势，而由于高能源价格带来的通胀风险，市场对美联储利率的预期已转向更长时间的暂停降息。

💶 EUR/USD

该货币对仍接近1.17，并保持中期横盘结构。Q2基础区间为1.1450-1.2050。最近阻力位在1.1850-1.1900。如果突破该区域，价格可能测试1.2000-1.2050。支撑位在1.1600-1.1650，其后为1.1450-1.1500。如果市场对美元的避险需求增强，该货币对可能回到区间下部。情景：在1.1600上方保持中性，并有温和上行倾向。

🟠 比特币 BTC/USD

比特币仍守在关键的73,000-75,000区域上方，但季度风险依然较大，因为其走势取决于流动性、ETF资金流和风险偏好。Q2基础区间为65,000-98,000。阻力位在85,000-88,000。如果比特币突破该区域，可能测试92,000-98,000；如果资金流入强劲，100,000-105,000区域可能成为关注点。支撑位在78,000-80,000，其后为73,000-75,000和65,000-68,000。情景：只要价格保持在73,000-75,000上方，就维持中性偏多。

🛢 布伦特原油

布伦特原油仍是宏观经济波动的主要来源。Q2基础区间为每桶90-125美元。支撑位在98-100，其后为92-95和88-90。阻力位在110-115，其后为120-125。如果局势缓和，布伦特原油可能回到90-95；如果供应再次中断，或霍尔木兹海峡周边风险上升，油价可能重新升至120-125甚至更高。情景：中性高波动，关键区域为110-115。

🥇 黄金 XAU/USD

黄金继续受到地缘政治、利率预期和央行需求的支持。Q2基础区间为4,300-5,200美元。支撑位在4,550-4,600，其后为4,400-4,450和4,300-4,350。阻力位在4,800-4,900，其后为5,000-5,050和5,150-5,200。如果美元走强且实际收益率上升，黄金可能回到4,400-4,500。情景：在4,550-4,600上方保持中性偏多。

📈 Q2基础情景

EUR/USD：在1.1600上方保持中性，区间为1.1450-1.2050。BTC/USD：在73,000-75,000上方保持中性偏多，区间为65,000-98,000。Brent：中性高波动，区间为90-125。XAU/USD：在4,550-4,600上方保持中性偏多，区间为4,300-5,200。

本季度的主要逻辑是：局势缓和将支持油价回调，并降低市场对美元的避险需求；新一轮紧张局势将推高布伦特原油、美元和黄金，但可能限制EUR/USD和BTC的上行空间。





