稳中求盈：3月3日 黄金、原油空头趋势

目前的黄金和白银价格低位是牛市周期的正常反应，投资者无需恐慌，贵金属市场在3月和4月趋弱。受此影响，一些投资者可能将投资注意力转向其它资产。但其实这几个月完全可以找到黄金的最佳合适买入点。

原油方面，OPEC在2017年1月份的减产执行情况超预期，但依旧只换来几乎“横盘”的原油价格，这种局面似乎深深地打击了沙特的信心。作为OPEC扛把子的沙特在2017年2月份以来开始表现得很不安分，除了大量从沙特阿拉伯、伊拉克和加拿大等国进口石油外，美国国内石油产量也连续第二周上扬，总量达到900万桶以上。除了美国石油库存创纪录高位之外，OPEC减产方面突然传来了一大利空：俄罗斯2月石油产量与1月持平，减产可能已经暂停了，这两个消息令周四的油价一跌再跌。

技术面分析

黄金价格周四承压走低，短周期扭转为空头趋势，日线接连失守三大均线支撑，周线MA5也是岌岌可危，短线需要留意1230美元的支撑情况，碍于欧洲政治局势及美国新政的不确定性，短期避险情绪仍有望对金价构成支撑，现货黄金从四小时走势图来看，黄金价格靠近中轨后走低，目前初步支撑关注1230美元，进一步关注1228美元。K线下行靠近布林带下轨暂时止跌，附图MACD指标快慢线持续下行，绿色动能柱放量，综合来看，黄金价格目前有进一步下行动能，操作上笔者建议反弹至相对高位后做空。

现货黄金部分操作建议：

1、反弹至1242-1241布局空单，破1246损，目标回看1236，破位看1233；

2、回调至1235-1236进场多单，破1232损，目标上看1240；

美国WTI原油从四小时走势图来看，油价在EIA之夜再次冲高回落，证明长期盘整的这个区间牢固性，上方55美元关口不破油价则极难有效的突破这个区间，往稍早走势看底部形成一个缓慢上行的通道，若这个通道能带来支撑，预计后市油价将缓慢上涨，当然中间还会有回调。从指标来看，布林带通道拐头向下，K线运行于布林带下轨上方，附图MACD指标快慢线在零轴下方缓慢下行，同时绿色动能柱放量。综合来看，短线上油价有进一步下行的动能，空间也相对较足，操作上建议反弹做空为主。

原油部分操作建议：

1、回落到52.3-52.4美元做多，止损0.3美元，目标看向53.6-53.8；

2、反弹到53.8美元做空，止损0.3美元，目标看向53.1-53.2。

投资有风险，入市需谨慎。

文/稳中求盈