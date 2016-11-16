龚申猛：美指在触阻力，黄金白银不急抄底！

再好没有把握住利润跟我们又有什么关系?

投资市场中允许犯错，但不允许不认错!

实力是盈利的基础，稳健是获利的根本!

相信我的人我带着你赚，怀疑我的人我赚给你看!

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黄金1231成短线强弱分水线

大区间：1210-1250 阻力位：1231-1235-1241-1250

小区间：1220-1231 支撑位：1220-1210-1205-1200

核心观点解析：

1:金价借助美国大选完成了强势的反抽确认了以1375为高点的下降趋势线的压制，本轮大幅度的回撤在我们的预期之中，完美的思路下百点波段空单获利不菲，而短周期市场将进入到弱势震荡整理格局之中!

2:从月线来看，金价从1920跌至1046的大熊市在2016年2月份突破了最后一波下跌的起点1191后宣告结束，而从1046上涨到1375我们暂且认定为新牛市格局的第一波!

3:按照月线牛市第一波的理论，那么中短周期只要不跌破前期横盘震荡调整的低点1191，那么新牛市格局就依然完整，若跌破1191的低点支撑，那么完美的新牛市格局的思路才能算做失败!

4:之所以说短周期市场将进入弱势震荡整理周期，是因为3个交易日的跌势昨日触及低点1210已经基本完成了整个下跌需求的90%的任务，如果按照新牛势思维，那么调整的极限也就在1191-1200区域，这样的话，下跌空间是有限的!

5:再来看看美元，自美国大选以来，美元指数下跌完美测试了中场周期以92为低点的上升趋势线的支撑，随后强势上涨截至目前再次逼近周线月线持续多次测试未果的100.5关口位置，如果美元再度于此受阻回落，那么黄金按照我们新牛市的思维也将展开上攻!

6:短线进入弱势震荡周期，市场需要多久的时候来养伤?下一次美联储利率交易能否是市场的转折点?我们无法得知，只能通过盘面语言来获取丁丁点点的信息，而短线我们能做的就是减少交易频率，关键位置做空依然是上策之选，而下方能尝试性抄底的位置只能在1200-1191区域之间!

7:如图短周期市场经历了2个交易日的震荡后1220成了中间位置，上方1230-31区域表现出强劲的阻力，而此时的阻力也将成为短周期多空分界线，和前一波上涨中的低点转变的阻力1235区域和日线5天线在1242区域的阻力!

8:市场若不按照我们的思路继续下探1191-1200区域确认支撑，那么上方只有突破前一波下跌格局的低点收盘实体的位置1250才能确认本轮1337战开的下跌结束了!所以1250将成为中长期市场的多空分界线!企稳1250之后创下的低点极有可能成为新牛市的起涨点!

具体交易机会：

1：短线规避频繁交易，而1231区域仍可以考虑做空，仓位控制在单边行情的一半，止损1236，若破位1231回撤就需离场!目标暂定1220-1210!

2:百点波段空头1270以上的空单下移止损到1265位置后继续持有，下探1200区域后全部获利了结!

白银17.1之下随时有可能再跌一波

小区间：16.85-17.10 阻力位：17.10-17.50-17.82-17.97

大区间：17.47-16.20 支撑位：16.85-16.60-16.20-16.00

核心观点解析：

1:周线月线思路基本和黄金同步，对比一下黄金和白银的周线和月线图，再看看黄金核心观点解析中的1-5条，思路和格局应该就有一个大构架了!

2:短线白银的下跌幅度跟黄金比还差一点点，也就是说黄金进入弱势震荡整理周期黄金，白银可能还在延续下跌格局!

3:短周期白银跌破前期2次获得支撑的17关口的重要支撑后，反抽17关口将演变成阻力，那么不管是短周期还是中期波段空单的止损都应该下移到周一市场下跌的起涨点17.5上方!

4:如图中短周期白银最关键的支撑带在15.8-16.2区域，这里将是新牛市能否成立的关键点位，持有上方18区域的空头预期目标将在16-16.2区域获利了结后进入观望震荡整理周期!

具体交易机会：

1:短线反抽17.1区域继续安排空单，止损在17.5位置，目标继续看16.3!

2:持有18上方的波段空单投资者继续下移止损到17.5后持有到16.3全部获利出局!

原油尝试头肩顶形态布局

大区间：44.5-47.0 阻力位：46.0-46.5-47.0-47.2

小区间：46.0-45.3 支撑位：43.2-43.0-42.0-41.0

核心观点解析：

1:昨日市场原油的强势表现再次让大家大跌眼镜，持续的强势格局一度打破了日线5-10均线的压制，空头格局彻底被打破，这样的走势可以断定周一市场跌破43关键支撑带下探至42.2的这个走势就是主力诱空杀多的把戏!

2:经历了昨日市场的强势上涨以后，45.8-46区域目前经历了3次测试，若短线企稳在46之上，那么我们可以把日线暂且看作头肩顶的形态进行操作，头部位置52区域，左肩48.8，那么右肩部位叶应该锁定在48.8区域，而盘中47.2-47.6区域作为一个波段的高点在后期行情中同样将扮演阻力的角色!

具体交易机会：

1:回撤见44.5-44.6区域做多，之上44.0，目标持有待定!

2:企稳46后回撤就是做多机会，目标看47.2-48.8!

市场走势瞬息万变，交易思路和策略仅供参考，盘中及时跟单交易请联系公告栏博主或助理进入专家系统或至尊VIP获取更具体的交易指令!看完图文解析记得点赞!亦可在评论区发表自己对行情的看法以及意见和建议