原油跳水带动美指下滑都怪美联储

投资李哥

2016/3/31 11:33 开户咨询

技术面：

"昨日金价大幅回调，几近前日涨幅的2/3，日线收中阴线，但是可喜的是，ma5已经与ma10发生金叉，同时，macd阳柱升高，虽然目前dif表现疲软，但是1214附近的支撑还是较为强劲的，今日就看MA1225.54以及1214.52的支撑，如能企稳，多头还是有希望向1275发展的。4小时图目前金价正处于分水岭附近。

英镑昨日的走势和我们预测的一致，日线收带长上影的倒垂阴线，日内走势偏空。

欧元昨日1.1305有企稳，ma5已经上穿MA10，macd阳柱增长，今日走势还是看涨为主。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周三收盘上涨1.29%

【股市】英国富时100指数周三收盘上涨1.68%

【股市】德国DAX指数周三收盘上涨1.68%

【股市】法国CAC 40指数周三收盘上涨1.78%

【股市】西班牙IBEX指数周三收盘上涨0.68%

【股市】道琼斯工业平均指数周三收盘上涨82.90点，涨幅0.47%，报17716.01点

【股市】标普500指数周三收盘上涨8.82点，涨幅0.43%，报2063.83点

【股市】纳斯达克指数周三收盘上涨21.94点，涨幅0.45%，报4868.56点

牛津经济研究院经济学家Gregory Daco接受采访时表示，去年底的经济增长势头到如今似乎有所放缓，美联储主席耶伦一直在强调全球风险，并且通胀率受基数效应影响可能在夏季的几个月里降温。预计美联储将谨慎行事，2016年会加息两次，分别在9月和12月份。表现疲软的经济部门继续是那些出口密集和受强势美元打击的领域。消费者支出表现良好，房地产依然处于渐进上升趋势中。"

今日观点：

综上所述，昨日黄金这么一跌，给后市多少蒙上了一点阴影，今日重点关注1214.52成败在此一举，稳健的多观望不激进，跌破或企稳，后市的空间都不少，激进的话容易亏损。英镑昨日的空单可以继续持有，日内还可以继续高空，欧元关注1.1305，如果企稳继续做多。

今日思路：

阻力位1245、1257.87、1275.44；支撑位1231.39、1214.57；

1、黄金1225.57企稳做多，止损1214.52止盈1244.78、1275.05；

2、黄金1214.52企稳做多，止损1205.98止盈1244.78、1275.05、1292.12；

3、白银15.15企稳做多，止损15.04止盈15.58、16.00；

4、加元1.3106不破做空，止损1.3204止盈1.2910、1.2726；

5、澳元0.7626企稳做多，止损0.7572止盈0.7707、0.7757；

6、日元112.62不破做空，止损114.12止盈111.08、110.65、110.23；

7、欧元1.1257企稳做多，止损1.1224止盈1.1305、1.1364、1.1424；

8、英镑1.4439不破做空，止损1.4513止盈1.4251、1.4174；

9、瑞郎0.9646企稳做多，止损0.9536止盈0.9841、1.0036；

10、镑日162.11不破做空，止损163.01止盈160.5、158.88；

11、欧日127.17跌破做空，止损128.43止盈124.93、122.69；

12、原油38.29不破做空，止损40.68止盈35.29、32.29、24.24；

13、磅澳1.8816不破做空，止损1.8967止盈1.8589、1.8361；

14、美指95.01不破做空，止损95.75止盈94.57、94.13、93.48；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差