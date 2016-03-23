美指强劲，金价寸步难行

投资李哥

2016/3/23 11:48

技术面：

"昨日布鲁塞尔恐怖袭击事件推高黄金走势，金价再次测试1258.02阻力，最终回落1248.25收盘，显示收盘价ma5线受阻，日K售出倒垂小阳线，ma5转向下行，macd转为阴柱，并放量，可见1258上方阻力沉重。4小时图布林口向下展开。ma5线在布林中轨下方掉头向下，macd放出阴柱，dif与dea死叉。日内空头偏强。今日开盘走低，价格跌穿日线布林中轨，今日走势偏空。

欧元昨日收阴线，日图ma5向下。macd连阴，1.1284阻力依然有效，4小时图macd下跌力度不足，布林中轨走平，1.1205存在支撑，阶梯形态有望使今日欧元向上一波涨幅，再测1.1284阻力。

英镑昨日跌幅凶狠，日图收中阴线，收盘价来到布林中轨附近，macd收阴线，日图结构看空，4小时图显示英镑跌破1.4225支撑，ma5与ma10关系看空，macd下跌力度有限，亚盘需要整理，高空依然是主旋律。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周二收盘下跌0.24%

【股市】英国富时100指数周二收盘上涨0.13%

【股市】德国DAX指数周二收盘上涨0.26%

【股市】法国CAC 40指数周二收盘下跌0.02%

【股市】西班牙IBEX指数周二收盘下跌0.21%

【股市】道琼斯工业平均指数周二收盘下跌39.79点，跌幅0.23%，报17584.08点

【股市】标普500指数周二收盘下跌1.65点，跌幅0.08%，报2049.95点

【股市】纳斯达克指数周二收盘上涨13.07点，涨幅0.27%，报4821.94点"

今日观点：

综上所述，日内黄金昨日不破1258，那么今日就继续空，既然已经跌破了布林中轨，那就继续下看下轨1211附近；英镑就期待亚盘给我们制造高点，以便放空，欧元ma5均线下方空。

今日思路：

阻力位1283.58、1265.79、1258.02；支撑位1223.5、1211.64、1165.8

1、黄金1257.62不破做空，止损1261.7止盈1250.05、1242.6、1223.5；

2、黄金1242.6跌破做空，止损1250.05止盈1239.4、1223.5、1165.8；

3、白银15.95不破做空，止损16.28止盈15.36、14.76、

4、加元1.3115突破做多，止损1.2726止盈1.3805、1.4495；

5、澳元0.7601企稳做多，止损0.7572止盈0.7679、0.7757；

6、日元111.92企稳做多，止损111.57止盈112.28、112.48、112.68；

7、欧元1.1242不破做空，止损1.1284止盈1.1083、1.0881；

8、英镑1.4225不破做空，止损1.4299止盈1.4153、1.3909；

9、瑞郎0.9698企稳做多，止损0.9601止盈0.9870、1.0043；

10、镑日158.46不破做多，止损154.71止盈164.04、171.75；

11、欧日124.14不破做多，止损122.06止盈127.01、131.55；

12、原油42.25不破做多，止损41.98止盈41.09、40.52；

13、磅澳1.87不破做空，止损1.8809止盈1.8267；

14、美指95.6企稳做多，止损94.86止盈96.9、98.21；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差