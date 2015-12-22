黄金春风得意，借机反扑

技术面：

"昨日金价借着美国原油解禁的春风，趁机反弹，来到1084.16附近，不过只到了1181，预计今天能触及1084.16。昨日收中阳线，布林轨道保持震荡结构，均线MA5与MA10以及布林中轨金叉，macd结构看涨。4小时macd结构看空，均线MA5与MA10结构看多，布林轨道结构看涨。

欧元昨日在均线MA5和MA10之间震荡，macd日图看涨但时机不够成熟，布林看涨但力度有限。4小时布林口收窄，中轨走平，macd滞涨。

英镑昨日再收小阴线，MA5下穿1.4905的支撑位，与MA10保持看空走势，布林轨道看空，macd看空。4小时图显示反弹无力。"

基本面：

"道琼斯工业平均指数周一收盘上涨122.43点，涨幅0.71%，报17250.98点；

标普500指数周一收盘上涨15.52点，涨幅0.77%，报2021.07点；

纳斯达克指数周一收盘上涨45.21点，涨幅0.92%，报4968.29点

英国富时100指数周一收盘下跌0.33%，报6032.30点；

德国DAX指数周一收盘下跌1.03%，报10498.80点；

法国CAC 40指数周一收盘下跌1.26%，报4567.00点；

意大利FTSE MIB指数周一收盘下跌0.61%，报21113.00点；

西班牙IBEX指数周一收盘下跌3.59%，报9368.00点；

葡萄牙PSI 20指数周一收盘下跌1.44%，报5234.30点"

今日观点：

综上所述，短暂时间内黄金还是看多，但还的要注意1084.16能否有效突破，不然难改震荡走势，欧元昨天的涨势有点凶，今天可能会继续寻求前高，英镑多头疲软涨势无望。

今日思路：

阻力位1084.01、1088.68、1093.35、1126.45；支撑位1068.13、1052.11、1047.59、1043.06；

1、黄金1084.16不破做空，止损1093.2止盈1068.13、1052.11、1047.59；

2、黄金1068.13企稳做多，止损1064.58止盈1077.83、1081.57、1084.16；

3、白银14.24企稳做多，止损14.2止盈14.31、14.38、14.51；

4、加元1.3999遇阻做空，止损1.4035止盈1.3871、1.3835、1.3708；

5、澳元0.7189突破做多，止损0.7128止盈0.7239、0.7383；

6、日元121.49不破做空，止损124.12止盈120.68、120.33、119.96；

7、欧元1.0919突破做多，止损1.0812止盈1.1004、1.1059、1.1113；

8、英镑1.4905跌破做空，止损1.4972止盈1.4864、1.4820、1.4530；

9、瑞郎0.9918受阻做空，止损1.0056止盈0.9893、0.9844、0.9785；

10、镑日180.87不破做空，止损181.85止盈180.53、177.10、176.99；

11、欧日132.79不破做空，止损134.17止盈131.42、131.03、130.64；

12、原油36.09不破做空，止损37.01止盈35.29、33.57、31.02；

13、磅澳2.0742不破做空，止损2.0777止盈2.0436、2.0343；

14、美指98.55不破做空，止损98.85止盈97.55、97.19、96.82；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差