ONE MAN ARMY EA — 為勝利而生

Ребята, у меня отличные новости для трейдеров, которые любят прибыль, но предпочитают держать торговые риски под контролем.

Я усердно работал над созданием One Man Army — советника, который торгует по нескольким валютным парам, защищая каждую сделку стоп-лоссом .

Система не использует стратегию Мартингейла, что делает её более консервативным и ориентированным на снижение рисков торговым решением.

Самое главное, эта стратегия уже доказала свою эффективность со временем. Более шести месяцев она демонстрирует стабильные результаты, и на сегодняшний день прибыль составила +169% .

ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ РАБОТЫ EA ONE MAN ARMY: Портфолио торговли (Трейдинг "Двойной выстрел") - LIVE SIGNAL Портфолио торговли (Стандартный трейдинг) - LIVE SIGNAL Описание EA ONE MAN ARMY - СТРАНИЦА ОПИСАНИЯ

Я не утверждаю, что One Man Army — лучший торговый бот в мире. Однако я считаю, что это отличная система, и многие трейдеры, которые её используют, со мной согласны.

Торговый бот успешно справлялся с периодами спада, и, несмотря на меняющиеся рыночные условия, ее кривая доходности продолжает расти в долгосрочной перспективе.