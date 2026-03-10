Strifor Trade2Telegram：将您的 MetaTrader 交易实时发送到 Telegram

如果您在交易团队中工作、运营信号频道，或教授他人如何交易 — Strifor Trade2Telegram 正是您一直在寻找的工具。

无需再截图或手动解释交易 — 该插件会自动将 MetaTrader 的交易通知直接发送到 Telegram。

插件如何工作

Trade2Telegram 直接连接到您的 MetaTrader 终端，并实时监控所有交易活动。

每个操作都会立即发送到您指定的 Telegram 聊天或频道。

插件会自动报告：

交易的开仓与平仓；

止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）的更新；

挂单触发；

部分平仓。

设置与功能

您可以完全自定义每条消息的显示方式。

消息可以包含以下信息：

交易品种和方向（Buy/Sell）；

仓位大小；

入场和出场价格；

止损和止盈水平；

交易结果（以点数或账户货币显示）。

该插件直接通过 Telegram Bot API 运行，无需任何中介或第三方服务。

只需输入您的 bot token 和聊天或频道 ID，Trade2Telegram 就会立即开始发送消息。

主要优势

所有交易操作的完全自动化通知；

灵活的消息格式和发送频率设置 — 只显示您需要的数据；

支持所有订单类型，包括市价单、挂单和部分平仓；

可选的个人或公开交易统计；

提高交易者与团队或订阅者之间的透明度和信任。

为什么您会喜欢它

对于交易团队 — 一个共享的实时信息中心，让所有人保持同步。

对于信号提供者 — 完全自动化，无需手动发布。

对于交易教育者 — 实时展示真实交易的绝佳方式。

结论

Strifor Trade2Telegram 是一种简单而强大的方式，让您的交易更加透明和高效。

只需设置一次，您的所有 MetaTrader 交易就会立即出现在 Telegram 中 — 无需截图、无需手动报告，也无需浪费时间。















