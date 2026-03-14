2026年3月16日 – 20日 外汇与加密货币市场预测

正如预期，上周市场同时受到宏观经济数据和地缘政治因素的影响。市场重点关注美国和德国的通胀数据，但大宗商品市场的主要驱动因素仍然是中东局势。在这一背景下，美元继续走强，而石油和黄金仍对可能出现的冲突升级消息保持高度敏感。到周末时，主要资产再次接近重要技术水平，这些水平可能在未来几天决定市场走势。

💶 EUR/USD

EUR/USD在整个一周都承受来自美元的持续压力，并在周末收于1.1415。因此市场进入了重要支撑区1.1390-1.1420。如果欧元继续承压，跌破该区域可能打开通往1.1350、随后1.1300以及进一步1.1230的空间。同时，如果出现技术性向上修正，最近的阻力位位于1.1510-1.1530区域。突破该水平可能使价格回升至1.1610，并进一步上行至1.1700。

🟠 比特币 (BTC/USD)

比特币几乎完全重复了前一周的走势 – 上涨至73,950，然后回落至70,000-71,000区域。因此市场再次尝试在74,000上方站稳，而该区域仍然是最近的关键阻力位。若强势突破这一水平，价格可能进一步上行至75,500-80,000，而多头的下一目标仍然是回到85,000-90,000区间。如果risk-off情绪增强并跌破70,000，BTC/USD最近的支撑位在68,000附近，随后是65,000-65,600、62,415-63,000以及59,785-60,000。

🛢 布伦特原油 (Brent)

石油仍然是最敏感的资产之一，也是地缘政治风险的主要晴雨表。本周初市场出现跳空上涨，油价一度升至每桶119.50美元，但随后部分涨幅被回吐。到周末时，价格稳定在100.80-103.15区间。短期来看，关键阻力位位于103.50-104.00区域。若强势突破该区域，可能引发新一轮上涨，目标指向110.00以及接近119.50的高点。如果地缘政治紧张局势缓解，油价可能回调至97.60、95.20-95.60以及94.20支撑位。如果局势稳定，也不排除出现更深的回调，并回到84.50-91.60区域。

🥇 黄金 (XAU/USD)

在上一期预测中，我们提醒市场下行修正的概率正在上升，而这一情形确实发生了 – 黄金最终以每盎司5,021美元收盘，接近中期上升趋势支撑位。XAU/USD仍保持在5,000-5,250区间内。下方支撑位包括4,840-4,875、4,655以及4,550。如果避险需求上升，价格可能上涨至5,180和5,250。多头的下一目标仍然是5,450和5,595。

📈 本周关键事件与基本情景

下周市场的重要驱动因素可能来自各大央行的利率决议。3月17日将举行澳大利亚储备银行会议。3月18日预计公布美国联邦储备系统、加拿大央行以及巴西央行的政策决定。3月19日市场将关注欧洲中央银行、英格兰银行、瑞士国家银行以及日本银行的会议结果。这一系列央行决议可能对外汇市场和大宗商品市场产生显著影响。

基本情景：EUR/USD – 在价格低于1.1510-1.1530时维持中性偏空。BTC/USD – 中性，阻力位在74,000。Brent – 在价格高于95.20-95.60时维持波动性看涨情景。XAU/USD – 在价格高于4,985-5,000时维持温和看涨。