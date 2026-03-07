2026年3月09日 – 13日 外汇与加密货币市场预测

正如我们此前所警告的，中东地区地缘政治局势升级，以及美国和以色列对伊朗目标发动的打击，在本周初引发了大宗商品市场的强烈反应。石油和黄金在开盘时出现向上的跳空缺口，而美元则作为避险资产走强。然而接近周末时，这些走势中的一部分被修正，主要资产再次进入在地缘政治风险与宏观经济预期之间寻找平衡的阶段。

3月02日公布的美国和欧盟国家采购经理人指数（PMI）确认经济活动仍保持温和增长。欧洲通胀数据（CPI）并未向市场提供明确的信号，而美国就业市场报告总体上则再次证明美国经济的韧性。

💶 EUR/USD

EUR/USD在整个一周都承受来自美元的持续压力，并在周初果断跌破1.1765支撑位。最终价格收于1.1616。最近支撑位在1.1580，其次为1.1530。如果欧元继续承压，跌破该水平可能打开通往1.1470-1.1490以及1.1390的空间。如果风险偏好恢复、美元走弱，价格可能向1.1700方向反弹，并进一步测试1.1765-1.1830区域。若上涨动能更强，价格可能重新测试1.1925阻力位。

🟠 比特币 (BTC/USD)

比特币在周初从65,000强劲上涨至74,130。然而价格未能在新的局部高点站稳，BTC/USD随后回落至68,000附近。因此市场仍处于区间结构中，71,000-72,260区域仍是关键阻力位。若突破该区间，价格可能进一步上涨至75,500-80,000，而多头的下一目标仍为回到85,000-90,000区间。如果市场风险厌恶情绪增强，最近支撑位在65,000-65,600，其次为62,415-63,000。若跌破该水平，则可能进一步下探至59,785。中期空头目标仍在54,000和49,000。

🛢 布伦特原油 (Brent)

原油成为地缘政治局势急剧升级的最大受益者。在针对伊朗的打击以及地区供应风险的背景下，布伦特油价在周初大幅上涨并触及每桶92.00美元。这是过去几年中最强劲的一次周度上涨之一。到周末价格小幅回调至90.80。从短期来看，关键阻力区仍在91.50-92.00。如果紧张局势持续，不排除油价上涨至100.00以上的可能。若局势趋于稳定，则可能回调至84.25和80.50，甚至更深回调至76.50。

🥇 黄金 (XAU/USD)

在地缘政治风险上升以及避险需求增加的背景下，XAU/USD价格一度达到每盎司5,420美元。然而在快速上涨之后，部分涨幅被修正，黄金最终收于5,174，运行在5,120-5,250区间内。整体多头结构仍然保持， ближайшие цели находятся на уровнях 5,450 和 5,595。同时，进一步回调的可能性也在增加。最近支撑位位于5,050-5,120区域，其次为4,950-5,000以及4,840-4,875。

📈 本周关键事件与基本情景

下周3月11日将公布美国和德国的通胀数据（CPI）。3月13日市场还将关注美国通胀预期（Core PCE Price Index）以及美国国内生产总值数据（2025年第三季度）。

基本情景：EUR/USD – 在价格低于1.1765时维持中性偏空。BTC/USD – 在价格低于72,260时维持中性偏空。Brent – 在价格维持高于84.25时看涨。XAU/USD – 在价格维持高于5,050-5,120时看涨。