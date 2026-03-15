高效白银交易系统|XAGUSD)//下载EA

革命性的“ GoldBaron ”项目及其在真实账户上取得的惊人成功，启发我开始创建白银交易系统。可以说，该项目中使用的新颖大胆的理念经受住了时间和市场的考验。这意味着是时候继续前进了；新的市场为风险分散提供了巨大的潜力。

下面我将详细介绍建仓和监控仓位的规则，并提供示例和我取得的成果。您可以在本文末尾免费下载交易机器人的试用版。欢迎参与测试；您的建议和改进意见对我们非常重要！





交易系统“SilverBaron S1”



当“AceTrend”指标改变颜色时，在小时图（H1）上进行入场。 退出操作可通过止损、追踪止损、止盈来实现。

这一切都很简单，不是吗？！

结果





