欧银核爆 欧元后市指向何方？

摩根士丹利(Morgan Stanley)周五(12月4日)撰文就欧洲央行隔夜核爆后，欧元/美元的后市走向进行分析。内容如下：

德拉基昨日令市场失望，因欧洲央行的宽松程度并未满足市场预期。

的确，德拉基下调了存款利率10个基点，也延长了现有QE6个月，至至少2017年3月。但德拉基没有如预期般扩大每月的QE资产购买规模，也没表示存款利率有进一步下降的空间。市场此前预计欧洲央行将存款利率下降14个基点，并每月扩大资产购买至少100-150亿欧元。对债券支付的再投资、扩大包括欧元区内债券和MROs延长至2017年末，并不足以弥补市场预期和实际行动之间的缺口。

德拉基为什么这么做？德拉基在声明和问答环节都提及了欧元区经济前景的改善。这在欧银官员投票状况中也有所体现。特别是在答问环节，德拉基认为昨日的行动已足以令欧元区达成目标。换句话说，德拉基认为欧元区经济和通胀预期要进一步恶化，欧洲央行才会采取进一步行动。

考虑到过去一个月中欧元空头持续上升，欧洲央行短期内又不会进一步宽松，欧元/美元在美联储决议下有走高的风险。不过，我们仍愿意在美联储决议前再度做多美元。就像我们之前所说的，美联储“鸽派地升息”会是合乎预期的，而最大的风险是2016年点阵图的下降。但在美国经济数据的大背景下，美联储的声明很难转向激进鸽派。

事实上，从中期来看，本行仍看空欧元表现。德拉基明确指出了，欧元区2016-2017年通胀会在0.5%。而没有欧洲央行刺激措施的话，通胀只会在0.33%。这表明其相信宽松政策的作用。如果金融环境趋紧，令欧元区经济和通胀表现失望的话，欧洲央行会进一步宽松。而昨日的降息只会令欧元从风险资产进一步转变为融资货币。