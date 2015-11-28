相约下周一！人民币纳入SDR终极考试 让我们见证历史性时刻

美国迎来感恩节假期，汇市波动性急剧下降，美元和欧元等主要货币对都延续窄幅波动。周五(11月27日)，中国股市走势再度引发市场关注。上证指数收盘重挫逾5%，创下近三个月来的最大单日跌幅。而下周一，IMF(国际货币基金组织)将会公布人民币纳入SDR(特别提款权)的评估结果，中国市场料将迎来里程碑事件。

“黑周五”A股“大打折扣” 券商集体被查惹人关注

今天是美国传统的零售日“黑色星期五”，中国股市意外迎来了“挥泪大甩卖”。周五(11月28日)，沪深两市双双大跌，上证指数创下近三个月来的最大跌幅。

截至收盘，上证指数下跌5.48%至3436.30点，创下自2015年8月25日最大跌幅。本周上证指数累计重挫5.4%，创下逾三个月来单周最大跌幅。今日A股成交额4631亿元，昨日成交4256亿元。

技术上看，日线级别中，上证指数这一根大阴线将最近三周的升幅尽数吞没，MACD指标双线形成死叉，短线下行风险加剧。

市场分析人士指出，多家券商集体被查恐怕是导致A股出现恐慌性抛盘的“罪魁祸首”。

中信证券周四晚公告称，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。在中信证券宣布被查之后，国信证券亦宣布被证监会立案调查。

而周五下午，另一家券商--海通证券也在上交所发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。

公告称，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查公司将全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。

券商板块也成了“重灾区”。券商板块跌幅达到9%。个股方面：中信证券、国信证券、兴业证券、方正证券、东吴证券、华泰证券、国元证券、国投安信、山西证券等12股跌幅达到10%，招商证券跌，国海证券、长江证券、申万宏源、西南证券、西部证券、太平洋、光大证券等几乎跌停。跌幅最小的是东北证券，跌6.99%。海通证券停牌。

市场分析人士指出，证监会对多家券商立案调查对市场情绪产生了冲击，对于市场人气打击明显。

中证投资指出，“消息面上券商违规连、融资交易收益互换叫停，以及IPO下周一开启申购都在本已脆弱的市场情绪上加上了‘最后一根稻草’。”

对于后市前景展望，机构态度趋于谨慎。天信投资认为，“从今天这种疯狂的杀跌以及股指破位的走势来看，杀跌的动力十分充足，这也是对近几个月以来连续上涨带来的最直接的反击。短期市场不容乐观，投资者切记要不断降低仓位，短期看看3350点附近能否出现支撑，然后重新做好新一轮投资策略。”

华讯投资表示，“短期来看，即使出现或多或少的不利因素，影响也仅是短期行为，市场依旧会按照自身的节奏运行，我们预判短期市场箱体震荡，目前依旧是股指短期走势的重要特征。结构性行情的机会是存在的，建议投资者继续挖掘国企改革、节能环保、智能机器以及价格改制等板块的结构性表现机会，仓位不要太重，低买高卖。”

人民币有望迎“里程碑事件” 下周一静候IMF“佳音”

对于中国市场投资者而言，下周一(11月30日)将有更为重磅的事件等着他们。IMF将会就人民币纳入SDR公布评估结果，机构认为人民币很有希望迎来“里程碑事件”。

从多家机构给出的评估报告来看，人民币纳入SDR的概率很大。瑞银(UBS)18日发布的研究报告指，人民币被纳入SDR货币篮子的可能性极高，是因为其已满足“可自由使用”标准，而被纳入SDR货币篮子不会立即引发外汇储备资金流向人民币，但长期而言，人民币在全球外汇储备中的份额有望从目前的1%逐步升至五年后的5%。

同时，据德国《商报》援引知情人士的最新报道称，包括美国在内的IMF确多数的股东将在下周一投票支持人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。

知情人士称，美国将投票支持人民币“入篮”。人民币能否纳入IMF特别提款权货币，美国具有关键一票的作用，知情人士认为本次美国将支持人民币纳入SDR。

对于人民币在SDR中所占的比重。前IMF特别提款权部主管、货币与资本市场部副主管Warren Coats表示，“我认为人民币将成为SDR篮子中的第五种货币，其权重很可能会大于英镑和日元。”

他估算，人民币权重应为13.8%，而美元、欧元、英镑、日元的比例将分别调整为 41.1%、30.2%、7.5%、7.4%，其中英镑和日元均低于人民币。

当前，美元在SDR货币篮子中的权重高达41.9%，欧元、日元、英镑分别为37.4%、9.4%和11.3%。

不过，也有不少分析认为，IMF最终评估将大幅度调低标准中贸易参数的占比，人民币在SDR权重可能被高估，荷兰国际集团(ING)就预测该数额仅为9.2%。

澳大利亚国民银行(NAB)在近期的一份报告中指出，一旦人民币被纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)货币篮子，欧元受到的影响会大于美元或日元。

该行亚洲市场策略与研究主管Christy Tan表示，鉴于美元在世界贸易和金融交易中所占据的主导地位，货币篮子的货币中，相对美元而言，“欧元受到的冲击可能会更大”。

在人民币即将迎来历史性时刻之际，在岸和离岸人民币的走势也是市场关注的焦点，分析师们担心央行将会出手干预离岸人民币汇率。日内，离岸人民币兑美元延续跌势，跌幅一度达到逾200点。

本周包括巴克莱、法国兴业银行和马来亚银行在内的外资投行策略师发表的人民币交易策略中，均给出了做多美元/离岸人民币的策略。

巴克莱策略师Andreas Kolbe等人在报告中建议，本周通过6个月远汇做多美元/离岸人民币。Kolbe表示，人民币纳入SDR后可能会预示着另一轮贬值态势的开始，中国经济增速放缓及资本外流都是看空人民币的主要因素。

法国兴业银行驻新加坡亚洲外汇策略主管Jason Daw在报告中指出，近期策略的最大风险来自中国央行，也会或先默许人民币空头建立头寸，之后在12月的前两个星期入市干预以“清洗”投机者。Daw建议运用他认为性价比较高的交易策略，即买入USD/CNH看涨价差期权，以应对人民币走软局面。

一些分析师预计，一旦人民币正式纳入IMF的货币篮子，中国可能允许人民币贬值。本周稍早人民币触及近三个月低点，中间价亦跌至近三个月新低。