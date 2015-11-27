关键时刻掉链子！印度四季度黄金需求料降至八年低位

随着市场对美联储12月加息的预期越发升温，今年四季度国际金价从10月初的1190美元/盎司高位直线下跌，并于上周刷新1064美元/盎司的逾5年半新低。然而，就在这个金价最需要实物需求支撑的关键季度，印度的黄金购买量可能却要创下八年来最低水平，主要因投资需求疲软、且连续干旱令大量农户收入锐减。

据一零售商和两名银行交易员称，需求疲软或导致这个世界第二大黄金消费国第四季度黄金进口量减半，使得全球金价在本月触及五年低位的基础上进一步承压。

世界黄金协会(WGC)数据显示，全印珠宝和首饰贸易联盟董事Bachhraj Bamalwa称，今年第四季度印度黄金需求或降至150-175吨，上年同期为201.6吨，同季黄金需求五年平均水平为231吨。

通常印度黄金销量的约三分之一来自第四季度，因该季度是婚礼旺季的开始，此外还有排灯节等节日，图吉利的人们会在此时购买黄金。

同时，印度还有三分之二的黄金需求来自农村。但今年的厄尔尼诺现象导致季风雨减少，降低了印度农民的收入和购买力。

此外，印度卢比疲软也使得本地金价相对高于以美元计算的金价，这进一步挫伤了需求，投资者见不到金价短期反弹的迹象，因此停止购买黄金。