比特币或已成恐怖主义者的洗钱工具

巴黎恐怖袭击，让极端组织洗钱工具之一的比特币再度成为众矢之的。一个匿名为GhostSec的黑客组织11月16日称，其成员在IS的网络中发现使用比特币融资的证据。

据德国《明镜》周刊报道，七国集团(G7)计划加强对比特币等数字货币的监管，怀疑“伊斯兰国”（IS）在利用比特币秘密转移资金。《明镜》周刊称，在土耳其的20国(G20)峰会期间，震惊于上周巴黎恐袭事件的G7财长于周一的一次非正式会议上讨论了对金融科技公司的监管。

巴黎恐怖袭击发生后，欧盟委员会也曾公开表示，正在评估例如比特币这样的数字货币，是否会被用作恐怖主义和洗钱。

比特币成为恐怖组织洗钱工具更进一步的例证是，一个匿名为GhostSec的黑客组织11月16日称，其成员在IS的网络中发现使用比特币融资的证据。根据该声明，IS手中掌握着一个比特币钱包（账户），其中存有价值约300万美元的比特币。

根据欧盟委员会11月17日的一份备忘录，调查正在进行中。具体措施包括：

第一，敦促各国按照此前已经通过的反洗钱方案管理虚拟货币交易。今年5月20日，欧洲议会最终核准通过了一系列反洗钱措施，欧盟成员国政府必须掌握公司所有者的详细注册资料；进行金融交易的公司或者机构必须提供较如今更为清晰准确的受惠方信息；贵金属及钻石供应商必须跟踪所售出物品的去向。按照欧盟的法律，各国应当在2017年6月前将上述要求写入反洗钱法律。

第二，欧盟计划制定一个黑名单方案，把管理上做得不足的一些国家纳入名单当中。

据了解，目前欧盟各国在虚拟货币监管上的要求并不相同，比如意大利央行就表示，不强制数字货币交易所执行反洗钱政策。

早在今年10月，反洗钱国际组织金融行动特别工作组（FATF）就发布了一份报告，警告虚拟货币的恐怖融资风险。这份题为“新兴的恐怖主义融资风险”的报告指出，虚拟货币已经吸引了包括极端主义组织在内的各种犯罪集团的关注。

而自诞生以来，比特币就因为其便捷、匿名性、无监管的特点，被各种犯罪组织所钟爱。

比特币犯罪历来让司法部门头疼，在比特币网络中，拥有者的身份只以一组加密的计算机代码形式出现。网络只记录了一个比特币是由哪个地址挖出来的，如何流转，但这些地址的拥有者身份却无从查实，相关交易可以轻易从政府监管的视野中隐形，而监管者难以跟踪或拦截。

2015年10月，东方明珠石油公司主席黄煜坤在台湾被绑架，匪徒要求以比特币支付赎金，近来被中国银监会发文警告的“MMM互助金融”亦选择将比特币作为唯一的支付手段。

欧洲刑警组织在9月发布的《2015年度互联网有组织犯罪威胁评估报告》中，也提到了比特币用于犯罪活动的话题。欧盟刑警组织的报告表示，“根据数据，犯罪分子40%的在线支付是使用比特币完成的。”

而ISIS使用比特币融资的传闻也根本不是什么新鲜事。

作为恐怖组织，ISIS的主要收入来自石油、走私等业务，但现在随着各国的制裁加剧，通过这些传统渠道进行融资的难度加大，因此该组织也开始向个人寻求资金募集，而方便跨境交易的比特币显然是最好的选择之一。

2013年，IS旗下的博客曾号召支持者利用比特币系统进行捐赠，而且新加坡情报机构的研究人员在美国的网络中发现了一个似乎是IS在美国集资的网站，该网站收到数额较小的比特币。

不过，前述黑客行动的发现是外界第一次找到IS使用比特币交易的直接证据。