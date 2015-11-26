“超级马里奥”下周能否再让市场“吓一跳”？

假如德拉基(Mario Draghi)下周没有做出让外汇交易员感到意外的举措，有可能导致欧元反弹，这会威胁他推升欧元区通胀水平的努力。

对这位有“超级马里奥”之称的欧洲央行(ECB)行长而言，好消息是策略师们对他将在12月3日政策会议上宣布出乎市场预料的举措抱有信心。

预测机构正以3月以来最快的步伐调降对年底和第一季度欧元汇率的预估；欧洲央行欧债计划正是始于今年3月，此举导致欧元创下12年低点。

期权交易信号显示，欧元今年再度触及这一低点的概率达到70%，远远高于欧洲央行10月会议时的18%。

BMO Global Asset Management驻伦敦的首席经济学家兼宏观策略主管Steven Bell表示：“他(指德拉基)会从帽子里变出兔子来——我们只是不清楚这会是只什么兔子。欧元将大幅下挫。”该公司管理约2，440亿美元资产。

Bell预计，明年欧元/美元将跌破平价水平。

欧元/美元周三(11月25日)一度跌至1.0566，为4月来最低水平，逼近3月16日触及的年内低点1.0458。

Bell表示，欧洲央行可能超出投资者预期的举措包括将存款利率由目前的-0.2%再降0.2个百分点。市场预期仅为调降0.1个百分点。

Bell称，欧洲央行官员还可能扩大量化宽松计划的资产购买范围，将公司债与地方政府债纳入其中，或取消不能购买收益率低于存款利率证券的规定。

据数位官员周三(11月25日)透露，在欧洲央行下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。

欧洲央行行长德拉基已明确表示，他希望扩大欧洲央行印钞举措，并进一步调降已然为负的存款利率。目前欧洲央行的购债举措主要用来购买政府公债。欧洲央行将于12月3日举行政策会议。

欧元贬值对于欧洲央行推动通胀率升至2%目标的努力至关重要。即便欧元今年迄今因决策者推出QE而下滑12%，欧元区物价依然几无增长。欧元今年年中反弹的部分原因在于新兴市场重挫促使投资者解除以欧元为融资货币的套息交易。

尽管德拉基在10月22日日以来一直暗示会扩大货币刺激，他对于细节的描述相当含糊，欧元跌势也因此受到限制。

自从那次会议以来，接受彭博调查的策略师对于年底欧元/美元汇率的预期中值已经由1.10下滑至1.07，而明年第一季度末汇价预期中值则由1.08下降至1.06。

瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)驻伦敦的对冲基金销售主管Neil Jones表示，他相信德拉基既会调降存款利率至多达0.25个百分点，也会扩大规模达1.1万亿欧元的QE计划。

Jones预计，欧元/美元年底料跌至1.05下方，并在2016年跌破平价水准。

当然，并非所有人都确信德拉基会采取足够令市场满意的举措。一些欧洲央行官员已经表示，最新数据表明他们没有必要在下周采取行动。

欧洲最大的银行——汇丰银行(HSBC Holdings Plc)驻伦敦的全球外汇策略主管David Bloom说道：“我认为，他们没有能力令欧元大幅下滑。他们早已承诺会降息，他们也早就做出了会扩大QE的承诺。”他认为，市场早已消化了欧洲央行会推出大规模宽松举措的预期。

Bloo预计年底欧元/美元反弹至1.10，并在2016年底攀升至1.20。