感恩节美国休市 中国市场关注什么？

由于美国感恩节假期的缘故，金融市场少了世界第一大经济体的参与，可能会显得相对清淡。但是真的是这样吗？美国感恩节假期休市，中国市场照常"运行"。那么下周的中国市场又该关注什么呢？且看彭博经济学家一一道来。

彭博亚洲首席经济学家欧乐鹰(Tom Orilk)和经济学家Tamara Henderson、Yuki Masujima撰文称，未来一周，中国的经济数据有消费者信心和工业利润。

周三(11月25日) 中国消费者信心

下周三，MNI将发布11月消费者信心指数。该指数10月跌至记录低点，体现了对于经济增速放缓和股市崩盘的担忧。11月份的数据如果进一步下跌，可能会对家庭支出失去增长动能敲响警钟，消费支出是今年以来中国经济中最具韧性的部分。但是，消费者信心指数波动较大，并未获得市场的很多关注。

周五(11月27日) 中国工业企业利润

周五，国家统计局将公布中国10月规模以上工业企业利润。在股市大跌的背景下，销售迟缓、价格下跌、投资收益受到冲击，导致过去四个月利润均同比下跌。由于10月产出和价格均维持低位，这一态势似乎将延续。利润疲软意味着用于增加投资、提高薪资的资金减少，因此对于中国未来的经济增长并非好兆头。