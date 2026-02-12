如何选择启动自动交易系统或订阅信号的最佳时机

当我们计划推出交易系统时，总会面临这样一个问题：如何选择最佳的启动时间？

启动交易系统或订阅交易信号后立即遭遇巨额亏损，这绝非好事！亏损总是令人沮丧。交易系统的亏损难以预测。因此，一条原则始终适用：安全缓冲越大，我们就越有可能度过难关，交易系统也越有可能带领我们达到新的账户余额峰值。我曾多次观察到，交易策略在大幅增加亏损后，其盈利能力反而会成倍增长。

选择合适的入场点有助于减少回撤，更快实现盈利。此外，交易压力也会减轻。





接下来我们进入练习环节。



不使用马丁格尔策略或均价策略的成功交易系统的业绩图表与成长型资产的图表类似。高点和低点交替出现。成功的系统会不断创出更高的低点。我们的目标是在尽可能接近这些低点时（在回撤期间）开始交易。以下是三种可能的结果。

如果在我们开始回撤操作后，系统能够产生新的最高点，我们将获得非常可观的收益。 如果系统失效（最低点之后紧接着出现一个更低的最低点），我们仍然不得不接受这种损失。遗憾的是，没有不承担风险的超高收益。 我们运气不好，下跌还会继续。但多亏了良好的开局，我们有足够的储备来度过难关，而且我们很快就能看到交易账户余额再创新高。





如何确定最佳起点



在测试我们自己的自动交易系统时，首先在真实账户上以最小手数进行测试始终是合乎逻辑的做法。将您的账户添加到监控系统非常简单且无风险。在MQL市场销售的可靠自动交易系统也必须具备监控功能（来自真实账户的实时信号）。因此，为了分析最佳的起点，我们将使用MQL5的“信号”服务接口。





我们来看一个使用GoldBaron智能交易系统进行交易的正确和错误起始点示例。截图来自此信号。









等待系统进入回撤阶段。一个好的指标是平均平衡线向下突破。 等到系统重新开始盈利后再开始交易。



这个概念还有其他用途吗？



仅在下一次下跌期间增加交易量

基于现有交易系统构建新的交易系统。仅当指标系统出现回撤时才执行交易。





结论



选择入场点并非预测未来或“抄底”，而是关乎心理资本和数学预期。

大多数交易者犯的主要错误是冲动地在盈利高峰期入场。这些点位在监控图表上看起来很有吸引力，但从统计学角度来看，它们代表着快速回撤风险最高的区域。





我们确立的主要原则是：

一个成功的交易系统并不需要“完美的入场点”。它需要 确认康复 回撤之后。





一个实用的入门算法：

不要从高处进入。 如果系统刚刚更新了余额上限，则跳过交易。这已进入资金耗尽区。 预计会出现回调。 系统必须“呼气”，突破中间的平衡线。 等待第一轮。 真正的入场点不是在底部，而是在系统开始从低点反弹并出现第一个上涨势头的时候。

总之，最佳入场时机并非“人人都在赚钱”之时，而是大多数失去信心的人最终蒙受损失之时，此时市场体系已从技术层面证实其已准备好再次增长。此时，你距离新的高峰仅一步之遥，且拥有最强大的安全保障。

