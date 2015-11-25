美国初冬温度偏高 油价反弹希望恐泡汤

眼下油价的反弹正面临一个坏消息，位于纽约布鲁克林的一个工业区Buckeye Partners油库的店员Peter Fernandez表示，今年至今，他工作的取暖油加油站只是以半速开工。这也给了那些看多油价的交易员一次沉重的打击。

Fernandez说，上周情况还算不错，一天有50辆车来充取暖油，这只是通常充油卡车数量的一半。在美国东北部，约四分之一的家庭冬季依赖这种低硫柴油取暖。

美国国家海洋和大气管理局称，在本周降温之前，美国取暖油消耗季的前几周是有记录以来最温暖的几周之一，美国10月创下1963年以来最温暖的10月，也是自1895年有全国记录以来气温第四高的10月。

康奈尔大学的地区气候中心数据显示，今年10月是美国东北部自2007年以来温度最高的10月，11月气温也远高于30年均值。

冬季伊始天气偏暖，看起来不太可能促使充裕的原油库存下降，厄尔尼诺(圣婴)现象还可能令这种异常暖和的情况持续更久。

尽管这对东北部房主来说是好消息，但对押注取暖需求将有助拉抬油价的人而言并非如此，即使油价周二(11月24日)因俄土地缘政治紧张而跳升3%，却仍远低于每桶45美元水平。

过去10年，由于天然气与电力在家庭取暖市场进一步攻城掠地，燃油锅炉数量因而下滑三分之一。

今年冬季，据美国能源信息署(EIA)11月10日公布的短期能源预测显示，10-11月的取暖油日需求量平均为28万桶，低于去年水准，主要受偏暖的天气以及稳步转向天然气取暖影响。

根据分析，自10月1日以来，美国东北地区的采暖度日数约较30年平均水平少17%，较10年平均水平少15%。整体而言，预报员预测今年冬天会比以往更为暖和，人口加权平均气温为华氏40.1度，低于30年均值华氏38.3度。

取暖油需求不断下滑

根据美国人口调查局数据，美国约有620万户家庭依赖取暖油供暖，其中84%位于东北部地区。过去十年间，由于油价高企，很多家庭已放弃使用取暖油，转而采用供应充裕的天然气取暖。

2005年，美国东北部地区665万户家庭使用取暖油供暖，但美国人口调查局的数据显示，到2014年，这一数字已下降约25%，降至502万户。

据EIA的数据，美国家庭取暖油的使用量自1984年以来已下降一半多，当时的使用量为543,367桶/日。而联邦数据显示，2005-2014年，美国东北地区采用天然气供暖的家庭数量增长10%至1,130万户，同期采用电力取暖的家庭户数跳增22%至295万户。

现年55岁的Nick DeMaria是布鲁克林Bayside Fuel Oil Depot的一位终端经理，他表示，取暖油需求长期处于下滑状态。多年前的冬季气温要冷得多，现在那种天气已经没了。天然气公司以及气候变化都对整体石油行业产生影响，就像以前的煤炭行业一样。”