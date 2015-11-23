欧元疲软!欧元区11月企业活动增速创四年之最

数据编撰机构Makit周一(11月23日)公布的一份调查报告显示，欧元区11月企业活动创下2011年中以来最快增速，超过预期，因疲软欧元和降价行为帮助推动了新订单的增长。

虽然企业活动增长预计会被欧洲央行决策者所乐见，但企业降价行为却表明，央行实施的超宽松货币政策在提升通胀率方面未起到什么作用。

“数据不错。欧元区整体看会有0.4-0.5%的增速。而且，不仅是企业活动触及高位，就业、未完工订单和新业务也同样创下高水平。”Markit首席经济学家Chris Williamson说道。

其还补充道，“数据的警讯是，这与今年以来的数据都没太大差别。欧洲央行将对其已实施的刺激举措所带来的成长率感到失望。”路透本月稍早时所做的调查显示，欧元区经济增速料只有0.4%。

数据还显示，欧元区11月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值跳升至逾四年高点54.4，10月为53.9。11月数据优于路透调查的预估中值53.9。自2013年7月以来，该数据一直处于荣枯分水岭50上方。

Markit表示，近半数调查回复是在巴黎恐怖袭击事件前所收集。不过部分增长是受到企业连续第二个月降价所推动。11月综合产出价格指数持平于10月的49.6。

“这显示增长只是以牺牲了利润为代价。欧洲央行不会看着这些数字就认为一切都没问题。他们会认为还是需要刺激推动。”Williamson说。

欧元区11月制造业PMI的新出口订单分项指数创六个月高点，从10月的52.7升至52.8。这推动11月制造业PMI从上月的52.3升至52.8的19个月高点。

欧元区11月服务业PMI升至2011年5月以来最高，由10月的54.1升至54.6。服务业就业分项创五年来最高，从52.3升至52.8。