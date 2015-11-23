加息预期打压黄金续跌 白银跌破14关口刷逾5年新低

国际现货黄金周一(11月23日)亚市盘中扩大跌幅，并刷新1068.20美元/盎司日低，因上周末美联储官员再度强调只要美国经济数据不令人失望，12月就有理由加息，该言论令美元指数早盘一度尝试冲击100整数大关。与此同时，现货白银下跌1.5%，并刷新13.91美元/盎司的逾5年新低。

美国旧金山联储主席威廉姆斯上周六(11月21日)表示，只要美国经济数据不令人失望，美联储下月会议将有“强有力的理由”加息。

同时，纽约联储主席杜德利亦表示，美联储应会‘很快’准备好加息，因美联储人士对于通胀将反弹以及就业保持稳定的信心增强。

自本月稍早强劲的美国就业数据公布后，有关美联储或启动近十年来首次加息的预期就不断升温，推动金价大幅下跌。

目前联邦利率期货显示，美联储12月加息的概率已经从10月末的50%提高至68%。美联储下一次FOMC会议将在12月15-16日举行。

一般情况下，加息会给金价带来压力，因为这会在提振美元的同时提高持有黄金这种非生息资产的机会成本。美元指数周一再度攀升，且触及99.98的7个月高点，令金价承压。

随着上周国际现货黄金刷新逾5年来的最低水平，投资者也正在加速撤离该市场，同时包括巴克莱(Barclays Plc)在内的投行均预期金价还有更大跌幅。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust上周五持仓量下降0.18%至660.75吨，为2008年9月以来最低。

高盛集团(Goldman Sachs)分析师指出，该机构预计黄金价格将会在今后12个月内达到1000美元/盎司的水平。

高盛指出，在未来12个月内，美联储方面渐进式的加息将会使美元在今后一段时间内继续走高。这将会在今后一年内进一步压低黄金价格。预计今后一年左右的时间内，黄金的价格将会跌至在1000美元/盎司上下。

不过，MineLife Pty Ltd高级资源分析师Gavin Wendt周一指出，“即便美联储开始加息，幅度也是非常小的，因此未来实际利率仍会处在负值区域。事实上，过去50年来金价涨势最好的阶段都与持续的升息有关，因此我认为加息将对金价有益。”