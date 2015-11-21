加息形势大好美元走势诡异 机构热议暴跌背后玄机

美联储周三发布措辞较为鹰派的会议纪要，但美元当日却走软，而周四跌幅则进一步扩大。各大机构对这种“奇怪的”走势纷纷发表意见，有认为是技术性调整，也有观点称市场焦点转换导致美元重挫，不过总体而言，多数机构对于美元后市走势依然看好。

周四(11月19日)纽约尾盘，美元指数下挫0.7%，报98.95，两日跌幅达到近1%；欧元/美元周四上扬0.7%，报1.0733。

以下是市场人士对于美元连续下滑的解释：

观点一：技术性调整

美元兑所有主要币种的急剧滑落导致交易者思考“回撤会否演变成崩盘”的问题。部分市场人士将调整归咎于预期过度，不过在经历上月凌厉的升势后，出现技术性回调是正常现象。

DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示：“联邦公开市场委员会(FOMC)公布的会议纪要录并未令市场人士感到意外：决策者对美国经济越发有信心，从目前的情况看，12月加息几乎是‘板上钉钉’。周三美元走软看似可能是获利了结所致，并非走势大逆转的初期。”

美银美林(BofA Merrill)周四撰文提醒投资者不要被美联储(FED)纪要公布后的美元跌势给骗了。

文章指出：“在美联储纪要公布后，美元温和承压。但这只是市场仓位调整的反应。之前市场对美联储12月升息的概率预期已经超过80%。自10月美联储决议后，美元也因此全盘走高。在此期间，我们看到了爆炸性的非农数据和美联储官员有关12月加息的一系列讲话。因此，在此次纪要公布后，部分鸽派措辞令原本已经激增的美元多头仓位略有下降。但从我们的角度来看，此次的纪要是中性的。因此考虑到美联储核心的观点仍是认为有可能12月加息，美元后市预计仍将获得支撑。”

美银美林认为，美元想要自当前价位显著飙高，则需要有新的因素加入。其中，一个比较清晰的因素可能就是12月4日公布的美国11月非农数据，另一个可能是欧洲央行(ECB)决议。在此之前预计美元将处于整理行情之中。

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien日前表示，美元周四的回落只是技术性调整，并非基本面驱动的跌势。美联储12月有望加息的预期并没有因为数据、官员喊话或其他任何因素而动摇。

她在最新的每日汇市研报中写道：“实际上，最新的FOMC纪要内容和联储官员讲话告诉世人，美国决策层正严肃考虑下月加息的可能性。而隔夜发布的周度失业金人数报告、费城行业前景指数以及领先指数都继续展现美国经济的复苏势头。”

Lien说道：“过去2个月来，美元涨势的修正行情往往只会持续2-3个交易日，美元兑欧元和日元的调整往往只限于150个点左右，这意味着美元的确有可能进一步回落，但下行空间将十分有限。我们认为下跌仅仅是修正的另一理由是，调整完全是技术性的，欧元/美元、美元/日元以及英镑/美元都来到了关键的支撑或阻力附近，而美元指数也逼近了100心理整数关。如果美元指数在当前点位仍轻易将高点挑落，那么是十分令人感到诧异的。”

观点二：市场焦点或发生转变

周三发布的FOMC 10月会议纪要称，美联储官员在政策声明中加入新的措辞旨在强调12月份加息“很可能变得是合适的”，但他们基本同意加息步伐将是循序渐进的。

彭博撰文称，因美联储决策者暗示未来加息之路将是循序渐进的，美元周四创下一个多月最大跌幅。

高盛(Goldman Sachs)在解读美元这种怪异走势时也提到这一因素。高盛撰文称，会议纪要指出，美联储官员们预计，当前短期均衡实际利率位于零附近，而长期均衡利率可能仍低于过去几十年的水准。

Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示：“一段时间以来，市场一直在谈论美国利率最快将于下月被上调的前景，但该话题似乎并未给美元带来那么大的提振，加息预期实际上已被美元汇率所消化，市场转而关注明年联储的政策路径。”

荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley说道：“美联储正试图将重点从何时会加息转移至未来加息节奏上。他们重申未来将渐进式加息，这导致美元遭遇一些获利回吐。”

Foley指出，市场开始关注12月之后2016年的美联储政策方向，美元依然会涨，但预计不会出现年初那种涨势。

因猜测美联储将祭出近十年来首次加息，今年美元兑所有16种主要货币呈现攀升态势。

墨尔本IG Ltd的首席市场策略师Chris Weston在一份报告中表示：“似乎争论焦点已从美联储何时加息变成了2016年会加息几次。”

三菱东京日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi)分析师Lee Hardman同样指出，美联储有关未来将渐进式收紧政策的言论已经令美元承压。

State Street Global Markets的宏观策略部门主管LeeFerridge说道：“目前重要的不是12月的行动，这一举措已经被计入汇价，重要的是12月之后的政策路径。”

联邦基金利率期货曲线消化了明年加息两次，还有微弱的机会加息三次的预期。

观点三：决策者就经济前景展开辩论

10月FOMC会议纪要还指出，联储决策者就美国经济前景展开了辩论，部分分析师称，这可能会影响到日益迫近的12月加息。

这些分析师补充说，这可能也在一定程度上解释了，为什么在对美国经济的看法总体乐观的背景下，美元仍然走软的原因。

OANDA高级货币策略师Alfonso Esparaza称，美联储委员对美国经济前景进行讨论的事实可能降低了12月加息的可能性。

在周三美联储纪要后，利率期货走势显示美联储12月加息的机率为66%，高于10月底前的50%；但低于会议纪要前的72%。

美元后市依然看好

但多数机构依然看好长线走势，甚至预计欧元/美元会触及平价。

东京三菱日联银行(BTMU)周四发布客户报告称，在欧洲央行12月初的政策会议前，欧元/美元仍将保持下行走势，因目前的汇价水平未将政策背离局面完全计价在内，“美联储方面则依然支持加息，预计加息进程将会稳步进行。我们认为欧洲央行以及美联储即将公布的政策决议尚未在当前汇价中得到完全体现，欧元/美元下行风险依然存在。”

美国景顺资产管理公司(Invesco Ltd.)认为，美联储12月份肯定会加息，这将推动美元朝着与欧元平价的水平攀升。

景顺多领域固定收益业务主管Rob Waldner在接受采访时称：“我们认为，市场大致已消化了美联储加息的预期，而美联储的动作不会非常激进，因此我们认为日元不会大幅贬值。我们可能会看到欧元跌至平价。那并不是很遥远，而是很近。但我们认为美元目前可能主要会兑除日本以外的亚洲货币走强。”

高盛(Goldman Sachs)周四发布报告称：“货币政策分歧可能导致美元持续升值。利差扩大仍是美元进一步升值预期的关键因素，特别是兑欧元和日元。”

巴克莱(Barclays Bank)策略师Nick Sgouropoulos说道：“我们认为市场押注美联储加息的可能性只有60%左右，因此如果这种预期升至80-90%，显然美元还有上涨空间。”

美国联邦基金利率期货显示，市场预期整个2016年加息两次。巴克莱预期会加息四次，并预计今年底欧元/美元将在1.03。

花旗(Citigroup Inc.)十国集团(G10)货币策略亚洲负责人Todd Elmer说：“美元下跌暗示，12月政策会议的可能结果正在逐步被市场消化，尤其是在近来已出现大量美元买盘的情况下。这同样意味着美元仍将上行，可能需要一些信号显示开始加息后的利率轨迹。”