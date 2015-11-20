加拿大丰业银行：最新黄金、白银走势及前景分析

周四(11月19日)报告中，隔夜离岸市场上现货黄金反弹走高，开于1070.50/1071.50美元/盎司。在开盘后不久，黄金下行测试1069.00/1070.00低位，但下跌后不久黄金迎来空头回补，金价反弹至1087.00/1088.00高位，因美元指数跌至一周低位，美联储在会议纪要中表达了对下月加息将持有谨慎态度的看法，令美元多头略感失望。黄金盘尾遭遇卖压，最终收于1078.25/1079.25美元/盎司水平。

白银隔夜走高，开于14.13/14.18美元/盎司。在开盘后白银跌至14.11/14.16 低位，随后反弹至14.39/14.44高位。但临近收盘时白银再度卖鱼卖压，最终收于14.23/14.28美元/盎司。

从技术面上来看，黄金收高于1079美元/盎司。黄金完成1090-1066此轮跌势后，短线或进入上行修正周期。上方目标分别看向1095和1114阻力。

白银收高于14.28美元/盎司。昨日完成的看涨逆转形态进一步得到本交易日高开确认。日线图上，白银连续15个交易日收跌，此轮跌势或暂停结束。白银短线或面临上行测试14.59风险。若突破该阻力，白银可能进一步上行测试14.93。若白银短线无力跌破14.00关口，短线将增加上行反弹动能。