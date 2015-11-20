美就业市场强劲 黄金不跌反涨，OPEC看好油价

北京时间周五(11月20日)亚洲时段黄金窄幅震荡，目前交投于1082-83美元/盎司附近。

原油跳空高开高位横盘震荡，目前交投于41.9美元/桶区域，新华原油267区域附近。周四(11月19日)尽管美国经济数据表现向好，劳动力市场强劲，美国劳工部公布的美国11月14日当周初请失业金人数降至27.1万，暗示美联储加息几率上升。但金价却空头获利了结而大幅反弹，且一度刷新1087美元的日内高位。数据公布后黄金反而反弹上行。沙特石油部长纳伊米周四(11月19日)称，石油输出国组织(OPEC)继续进行石油投资以满足未来求增长的策略是正确的，并预计未来全球原油需求增幅将逾100万桶/日，2016年油价也将好转。

技术面上看，日线级别上，隔夜金价运行超跌反弹，但仍处在1094美元的初步回撤阻力下方，指标上MACD绿色动能柱继续收缩，双线死叉开口收敛，KDJ双线走高，但整体风险仍偏下行。同时，4H级别上，指标仍在改善中，短期不排除进一步修正反弹。目前金价站上5日均线，在10日均线下方蓄势整理，短期均线目前仍然呈空头排列。长期均线系统也显示空头排列。从技术指标来看，金价在布林带下轨受到一定支撑横盘整理，有向中轨移动迹象。 建议投资者朋友保持谨慎乐观态度，根据具体盘面来具体分析应对。采取区间操作的思路，高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险

目前金价初步阻力位于1087美元，进一步阻力在1095、1113、1128、1143、1163以及1198/1200美元。下行方面，初步支撑在1075美元，进一步支撑在1053/50以及1000美元。日内关注1080-1090美元/盎司区间争夺。上方压力位置1100美元/盎司区域。周五亚市盘初建议隔夜多头继续持有，止损上移至1075美元下方。日内交易者可优先选择观望，若一定要操作则建议利用金价向1079-1076美元下跌的机会谨慎、轻仓逢低做多，目标看1085-1089美元，激进者看1093美元上方，止损设1074美元下方。