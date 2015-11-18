法航客机遇炸弹威胁、巴黎爆发激烈枪战 市场再遇“惊魂时刻

在巴黎暴力恐怖袭击事件之后，市场人气可谓十分“脆弱”。据美国和加拿大媒体周三(11月18日)报导，两架从美国起飞的法航客机由于炸弹威胁而更改航线，这令金融市场再度遭遇“惊魂一刻”。市场本已因昨晚德国体育场受炸弹威胁而紧张不安。

据美国CNN、NBC和加拿大的CBC报导，一架从华盛顿飞往巴黎的客机临时改降加拿大的新斯科舍省，另一架从洛杉矶飞往巴黎的客机则改降盐湖城。报导称，两架飞机均已降落，乘客已经疏散。

法国航空公司(Air France)发布电邮声明称，两架航班因受“匿名威胁”而临时改变线路，这两架航班分别从华盛顿与洛杉矶飞往巴黎。改变航线是预防性措施。

声明指出，从华盛顿起飞的AF055航班已降落在哈利法克斯(Halifax)；AF065航班已降落在盐湖城。

法航并称，当地有关部门对飞机、乘客和行李进行了彻底检查；政府部门将牵头调查确认威胁电话来源。

路透报道称，市场原本一直保持平静，但午后有关航班遭炸弹威胁的消息令市场受创。

该消息令市场厌恶情绪升温，澳元/美元从0.7105左右的水平下跌，触及盘中低点0.7092。澳元/美元周三开盘报0.7110。

此外，据外媒报道，法国特警周三发动追捕恐袭事件嫌犯行动，在巴黎北区爆发枪战，这令市场人气更加“人心惶惶”。

一名警方消息人士表示，法国特警发起追捕巴黎恐袭事件嫌犯的行动，周三凌晨在巴黎北部的Saint Denis地区爆发枪战。

法国电视台BFMTV和iTele播放了私人拍摄的枪战视频，并援引该地目击者称，当地时间凌晨4点30分(北京时间周三11:30 GMT)开始，他们听到了零星的枪声。

法国特警在法兰西体育场附近开始了上述追捕行动。巴黎恐袭中，三名自杀式爆炸袭击者在法兰西体育场附近引爆炸药腰带，造成一名行人死亡。

巴黎恐袭造成最少129人死亡，“伊斯兰国”组织宣称负责。七名武装分子在袭击中死亡，已知另有两人在逃。

法国警方称，与恐怖攻击有关的运作位于圣丹尼斯。据法国世界报，在巴黎圣丹尼斯的搜捕过程中，两名男子被击毙。

德国与荷兰原定周二晚在汉诺威举行的一场足球赛因炸弹威胁在预定开赛前两小时被取消，德国总理默克尔(Angela Merkel)原计划到现场观看比赛。

德国警方还在即将开始一场音乐会的汉诺威TUI多功能场地组织了疏散，并在市中心对车辆和行人进行检查，出动了嗅探爆炸物的警犬。

受该事件影响，美国股市周二基本持平，回吐日内涨幅。沃尔玛和家得宝公布强劲业绩后，美股三大股指均上涨，但之后迅速回吐涨幅。

上周五巴黎恐袭事件造成129人死亡后，德国的这个消息进一步加深了市场忧虑。

Beam Capital Management董事总经理Mohannad Aama说：“这些情况带来不确定性，而在形势不明朗的时候，人们都倾向于选择现金。”