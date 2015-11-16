人民币兑美元午盘走软 IMF表态支持“入篮”中方欢迎

人民币兑美元即期周一(11月16日)午盘微跌走稳，波幅仅20-30个点。虽然中间价已连续10个交易日下跌，但市场依然没有明确方向，成交清淡。

美元/人民币询价系统午盘报6.3785，上周五收报6.3740。美元/人民币央行中间价定为6.3750，上周五中间价为6.3655。人民币兑美元即期成交额为55.38亿美元，上周五半日为60.79亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.5840，上周五尾盘为6.581。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.4176/6.4183，上一交易日尾盘报6.4056。

中国外汇交易中心更新的11:00人民币兑美元参考汇率为6.3780。

交易员称，周末国际货币基金组织(IMF)主席关于人民币加入特别提款权(SDR)的讲话在预期之中，对市场影响不大。大行未见明显动作，市场动静亦很小，情绪偏谨慎。上周末巴黎的恐怖袭击对市场有一定影响，若欧元进一步恶化，美元作为避险工具可能进一步走强，但对人民币直接影响有限。

交易员并称：“短期还是等待IMF宣布人民币加入SDR后的走势，以及美联储加息决议。”

上周五(11月13日)IMF总裁拉加德(Christine Lagarde)称，支持将人民币纳入储备货币篮子的提议，执委会将在11月30日开会讨论。

拉加德在声明中说，IMF工作人员当天向执董会提交了一份关于五年一次的SDR审议的文件。在文件中，IMF工作人员经过评估认为，人民币符合"可自由使用"货币的要求。因此，工作人员建议执董会认定人民币可自由使用，并将其作为除英镑、欧元、日元和美元之外的第五种货币纳入特别提款权篮子。

中国国家主席习近平在二十国集团(G20)会议期间表示，中国将坚定推进结构性改革，有能力保持经济中高速增长。对于国际货币基金组织(IMF)报告建议将人民币纳入SDR篮子，中方表示欢迎，期待本月底IMF执董会讨论取得积极结果。

国际汇市方面，欧元/日元周一在亚洲市场跌至6个半月低位，兑美元也接近6个半月低位。巴黎发生的恐怖袭击加剧了对欧元的谨慎情绪。