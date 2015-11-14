全球原油库存达创纪录30亿桶 看跌期权价格飙升

NYMEX原油周五（11月13日）先扬后抑，上行刷新日内高点42.21后尽数回吐涨幅，刷新两个半月低点至41.09美元/桶，面临两个多月来最大周跌幅，因膨胀的库存仍令市场承压。

国际能源署（IEA）表示，全球原油库存达到创纪录的30亿桶。

PVM分析师Tamas Varga表示，“市场潜在情绪看空，我没有看到什么因素能在长期支撑油价。”

美国能源信息署（EIA）周四公布的数据显示，截至11月6日当周，美国原油库存连续第7周增长。具体数据显示，美国原油库存增加422.4万桶，分析师预计为增长100万桶，目前库存量达到4.87亿桶，接近4月触及的纪录高位4.9亿桶。汽油库存下降210.2万桶，预测为下降80.7万桶。包括柴油和取暖油的精炼油库存增加35.2万桶，预测为下降93.1万桶，库存量达到2010年同期以来最高；美国原油日均进口增加43.4万桶。

主要原油交割地，俄克拉何马州库欣地区库存增长223.7万桶，创3月以来最大单周增幅。

EIA原油库存增幅低于美国石油学会(API)公布的增长630万桶，但依然远高于预期。此外汽油大幅下降，而精炼油库存小幅增加，原油进口则小幅增加。

国际能源署（IEA）在其月度原油市场报告中称，不断膨胀的全球原油和成品油库存导致的市场恶化可能延续到明年。

国际能源署表示，“当前的预期基于欧洲和美国暖冬的假设。如果事实证明是真实的，膨胀的库存将增加进一步压力，原油市场的熊可能不会选择冬眠。”

原油市场也被牵扯进了大宗商品周四的暴跌中，基本金属严重受挫。

原油市场一直受到供应过剩折磨，日供应估计比需求高70万桶至250万桶，这已经导致了原油自2014年6月以来几乎下跌了三分之二。

原油供应过剩是多数石油巨头高产量的结果，包括OPEC，俄罗斯和北美原油生产商。

在需求端，受地区最大的经济体中国和日本拖累，亚洲经济增长放缓，这引发了对消费放缓的担忧，虽然到目前维持需求尚持稳。

有迹象显示，交易商预计油价跌幅将加大，执行价为40美元甚至25美元的看跌期权的价格飙升。