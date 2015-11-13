美元非农远胜预期 黄金颓势难改

上周五国际黄金价格受压大幅下跌，延续近期弱势格局，已经连续8个交易日下滑，投资者主动做空的欲望持续强劲。现货黄金价格已经向下突破1090美元支撑位，市场空头气氛异常浓厚。目前黄金维持在日线图的震荡下行的通道内，后市有将会进一步下探。美国10月非农就业人数增加27.1万人，增幅创年内最高水平，美元指数强劲上扬，金银价格则受压大跌，延续弱势格局。预计后市金银价格整体弱势格局不变，投资者可选择逢高卖出沽空策略。

美国经济整体复苏，其就业市场表现比较出色，数据显示，美国10月非农就业人数增加27.1万人，增幅创年内最高水平，预期增加18.0万人，前值增加14.2万人；美国10月份失业率为5%，创2008年4月来最低，预期为5.1%，前值为5.1%。同时，美国10月平均每小时工资月率增长0.4%，预期增长0.2%，美国就业市场改善，为美元指数上涨奠定基础，进而打压金银价格走势。

投资者对美联储年内加息的预期越来越强，圣路易斯联储主席布拉德上周五表示，劳动力市场走强和金融市场压力缓解是支持美联储自2006年以来首次加息的因素。另外债券之王格罗斯表示，100%确定美联储将在12月加息。在加息预期增强的提振下，美元指数持续上涨，对金银价格构成打压。

现货黄金技术分析：黄金上周五最高1110.54，收盘1088.02，最低1085.13。黄金价格上周五受压走弱，延续近期下跌趋势。目前现货黄金仍然维持日线图的震荡下行的通道中，后市可能会继续下跌。日线图MACD双线指标中，双线维持向下运行，红色能量柱增长，市场空头力量持续增强，将持续打压金价走势。日线图各条均线呈现空头排列，相应的KD指标中，双线处超卖区位置，表明市场短线空头力量持续累积，可能持续压制金价走势。现货黄金整体走势维持下跌格局，后市将会延续震荡下行，投资者可选择逢高沽空，目标1080美元。

现货白银技术分析：白银价格上周五最高15.081，最低14.729，收盘14.740。现货白银价格上周五受压走弱，维持在日K线图的下行通道内，料将维持下跌趋势。日线图MACD指标中，双线维持向下，红色能量柱增长，日线图中各条均线呈现空头排列，相应的KD指标中，双线维持向下运行，并处超卖区位置，市场短线空头力量持续增强。预计后市白银维持震荡走弱，投资者可选择逢高卖出沽空，目标14.55美元。

阻力：15.00\15.20\15.40

支持：14.55\14.35\14.15