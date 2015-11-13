警报！黄金刷新五年半低位 短暂破位市场高度紧张

国际现货黄金周四(11月12日)美市盘初一度突破了7月创造的5年半黄金低位，将黄金五年半低位刷新至1074.11美元/盎司。但多头并没有就此放弃，迅速入场将黄金拉回到1080美元上方。尽管目前还不能断定1077附近阻力已经彻底告破，但今日黄金刷新五年半低位的消息将会是技术面上重要的看空信号。

日内热闹非凡的美联储多名官员讲话大戏已经进行了一半，最重磅的人物美联储主席耶伦今天将舞台最显眼的位置让给了其美联储同僚。耶伦在美联储后危机时期货币政策实施和传递会议上致欢迎辞，但她仅仅讲到金融监管的发展，并没有明确提及美联储货币政策的问题。但日内其他三位美联储官员的讲话中均提到了货币政策内容。美联储官员近期普遍偏向鹰派，这让12月加息的可能性大大增加。

同时周四公布的美国初请失业金人数连续第36周低于30万人，显示美国劳动力市场复苏仍然非常稳健。上周五美国非农就业报到意外大幅超出预期，劳动力市场的复苏成为美联储官员立场转变以及美元近期攀升的主要动力。

欧洲央行行长德拉基周四发表讲话，继续口头打压欧元的同时，暗示欧洲央行已经做好了12月可能会进一步扩大QE的准备。欧美两地央行政策背离让欧元和美元在年末达到等值的预期重新升温。黄金尽管会受到美元升值的一定影响，但另一方面，欧元贬值以及欧洲经济的风险上升或将为黄金提供一些买盘。

初请连续36周低于30万 劳动力市场复苏稳健

据周四的一份政府报告称，美国11月份第一周的初请失业金人数持平，暗示雇主们对于招聘活动有更健康态度的同时还在裁员的问题上保持不变。

美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国11月7日当周季调后初请失业金人数持平于27.6万。

今天的报告称，美国初请失业金人数保持在略高于7月中旬所触及的25.5万水平的上方，后者是1973年末以来的最低点。

彭博调查经济学家得到的预测值介于25.9万-28万人之间。数据还显示吗，美国11月7日当周初请失业金人数四周均值由26.275万升至26.775万，触及9月底以来最高。

数据公布之后，路透社点评称，美国至11月7日当周初请失业金人数与上周相同，连续36周处于30万人以下，是有史以来最长周期，四周均值仍处于42年低位附近，这通常是就业市场较为健康的信号，鉴于上月非农数据表现抢眼，此数据或加大美联储12月加息意愿。

美联储官员组合拳打了一半 耶伦未出手 其他鹰派情绪高涨

周四耶伦在美联储后危机时期货币政策实施和传递会议上致欢迎辞，但她仅仅讲到金融监管的发展，并没有明确提及美联储货币政策的问题。

日内圣路易斯联储主席布拉德首先出场发言，布拉德表示，在某些指标上，美联储已经达到目标，没有理由继续进行“极端”政策实验。

布拉德认为，5%的收益率接近充分就业。他希望回归1984-2007年间的美国宏观经济格局。布拉德表示，美联储政策逐步回归政策是审慎之举。布拉德称存在工业化国家可能面临利率长期保持在近零水准的“现实的可能性”。他表示，近零政策利率和低预期可能使通胀永久性保持在低水平。

布拉德称仍倾向于升息，担忧通胀，但利率连续七年保持在零区间低端可能挑战美国货币政策的基本假定。布拉德认为，如果继续保持现状，美国可能将进入通胀和利率永久性处于较低水平的时代。

里奇蒙德联储主席莱克周四也发表讲话，莱克与墨西哥央行副行长Manuel Sanchez参加卡托研究所第33届年度货币会议“反思货币政策”，参与主题为“货币政策的可为与不可为”的小组讨论。他在讨论中表示，近期数据表明通胀并没有永久性地偏离美联储的目标。他认为货币政策仍有影响通货膨胀的独特能力。

莱克同时指出，QE对经济的作用似乎有限。货币政策对实际经济活动的影响有限且短暂。莱克一直坚持认为美联储应该尽早加息，前几次会议他都对维持利率不变投了反对票。

芝加哥联储主席埃文斯周四也发表了讲话，这位美联储目前仅存的鸽派人物尽管此前态度出现一定软化，但仍保持了鸽派立场。

埃文斯在一项论坛活动中就当前经济状况与货币政策发表演说，他表示，需要在升息之前看到通胀上升，可能要等到明年一段时间后美国通胀才会持续攀升，预计2018年底通胀率仅略低于2%。埃文斯表示，过早将货币政策正常化的代价高昂。尽管肯定了美国劳动力市场的复苏，但埃文斯仍表示，美联储接近但“并未完全”实现充分就业目标。

欧洲央行12月扩大QE预期继续升温

欧洲央行行长德拉基周四表示，在12月货币政策会议上将重新检视货币政策宽松程度；经济下行风险“明显可见”，如果为了通胀目标，QE会持续到2016年9月以后。他进而指出， 核心通胀水平继续疲软，通胀动能有所减弱，主要是因为油价下跌以及欧元升值的影响；将密切关注物价稳定面临的风险，评估阻碍实现通胀目标的因素的强度和持久性，如果价格稳定目标面临风险，欧洲央行将动用一切可用工具。

德拉基还指出，欧元区经济面临外部影响时具有弹，源自全球经济成长与贸易下行风险显而易见，欧元区经济复苏面临的主要风险来自新兴经济体。

德拉基此番言论表现出对通胀和经济下行风险的担忧，也预示着欧洲央行为扩大QE甚至进一步削减商业银行在该央行的存款利率做好了准备。

此前有消息称，在12月份调低存款利率的共识正在欧洲央行内部形成，降低存款利率旨在鼓励银行不再将资金存放在欧洲央行，并开始贷款以刺激经济增长。

路透的报道指出，欧洲央行内部的三位决策者表示，辩论目前集中在下调利率的幅度，一些人士指出下调0.1个百分点已经被市场消化。

此外，消息还透露，两位决策者表示央行应该采取更大胆行动，与超越预期的政策传统一致。

黄金短暂破位 分析人士谨慎悲观

周四根据ISA Bullion日内更新的报告显示，黄金昨日试图反弹但很快遭遇打压，最终收出略带看跌的射击之星。只要黄金守稳1080关键支撑，该支撑一度为金价8月跌势提供了良好阻挡作用，空头则不可贸然行动。只有金价跌破该支撑水平才可能促使黄金进一步走低。

FXStreet在最新的分析中认为，清淡市况中，国际现货黄金价格继续承压，黄金或继续跌向7-8月底部1075美元区域。

同时，现货铂金、纽约期铜均震荡走低。现货铂金触及2008年12月以来低位872.50美元/盎司。现货钯金最低下跌至557.43美元/盎司，刷新3个月低位。

瑞银集团（UBS）分析师在周四（11月12日）的报告中指出，黄金投机多头近期结清头寸，几乎在重复一年前的情况。

瑞银表示，“现在的气氛于与那时相似，但市场上也有一些方面不同，我们认为这些都是不值一提，分析师预期金价将进一步下行，随后才可能进入有说服力的复苏阶段。”

瑞银表示，去年这个时候，持仓接近低位，黄金平均净多头在2014年11月约600万盎司，而过去四周均量为1500万盎司。

瑞银表示，“更为重要的是，空头持仓当时相当高，这提升了空头回补提振金价上涨的风险。”

瑞银称，“当前Comex期金头寸比今年迄今的平均水平高20.0%，尽管近期大幅削减。此外，总空头相对较低，只相当纪录水平的53.0%，这表明当前空头回补的风险有限，在美联储12月加息的预期下，空头仍有大幅建立头寸的空间。”