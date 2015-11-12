欧央行宽松引弓待发美联储加息乾坤大定 黄金再创新低

国际现货黄金周四(11月12日)亚欧盘中自隔夜触及的逾三个月新低1083.90反弹，一度刷新日内高点1089.65，但随后承压1090一线回落，因美联储12月加息的预期仍主导市场，而且，欧洲央行扩大QE甚至将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率，欧美货币政策前景背离加剧，美元格外强势，黄金面临的下行压力依然沉重。

美联储众多官员将在周四发表密集讲话，包括美联储主席耶伦，副主席费希尔、纽约联储主席杜德利，FOMC票委莱克和埃文斯，以及下任票委布拉德。投资者希望从决策者那里得到货币政策的前景的指引。

此外，欧洲央行行长德拉基周四表示，经济面临下行风险，核心通胀水平继续疲软，持续好转的迹象有所减弱。欧洲央行再宽松引弓待发 欧洲央行行长德拉基周四表示

在12月货币政策会议上将重新检视货币政策宽松程度；

经济下行风险“明显可见”，如果为了通胀目标，QE会持续到2016年9月以后。他进而指出， 核心通胀水平继续疲软，通胀动能有所减弱，主要是因为油价下跌以及欧元升值的影响；

将密切关注物价稳定面临的风险，评估阻碍实现通胀目标的因素的强度和持久性，如果价格稳定目标面临风险，欧洲央行将动用一切可用工具。

德拉基还指出，欧元区经济面临外部影响时具有弹，源自全球经济成长与贸易下行风险显而易见，欧元区经济复苏面临的主要风险来自新兴经济体。德拉基此番言论表现出对通胀和经济下行风险的担忧，也预示着欧洲央行为扩大QE甚至进一步削减商业银行在该央行的存款利率做好了准备。

此前有消息称，在12月份调低存款利率的共识正在欧洲央行内部形成，降低存款利率旨在鼓励银行不再将资金存放在欧洲央行，并开始贷款以刺激经济增长。

路透的报道指出，欧洲央行内部的三位决策者表示，辩论目前集中在下调利率的幅度，一些人士指出下调0.1个百分点已经被市场消化。此外，消息还透露，两位决策者表示央行应该采取更大胆行动，与超越预期的政策传统一致。美联储主席耶伦率众将登场 美联储加息或乾坤已定在今年10月FOMC货币政策声明后，市场对美联储的加息预期发生了改变，特别是在10月强劲的非农就业报告后，12月加息预期达到顶峰并得以稳固。

美联储众多官员将在周四发表密集讲话，包括美联储主席耶伦，副主席费希尔、纽约联储主席杜德利，FOMC票委莱克和埃文斯，以及下任票委布拉德。投资者希望从决策者那里得到货币政策的前景的指引、

目前，美联储加息派声势浩大，副主席费希尔和纽约联储主席杜德利与耶伦属于同一阵营，他们倾向年内加息，而鹰派莱克早在9月就已投票支持加息。FOMC票委，决策者中的鸽派代表性人物，芝加哥联储主席埃文斯在前期一再表示美联储应该在2016年中期加息。但他在10月非农报告后首次表示“12月升息绝对有现实的可能性”， “将以开放思维去参加FOMC会议”。

埃文斯周二（11月10日）在芝加哥大学布斯商学院(Booth School of Business)讨论美国公债问题时表示，期待着美国经济强劲到足以承受美联储升息的时候。目前，美联储决策机构中加息派声势浩大，尚持有不同意见的可能只剩美联储理事塔鲁洛和布雷纳德了。黄金前景分析美联储12月加息成为市场一致预期，美元强劲反弹后高位持稳，而欧洲央行货币政策前景打压欧元，美元受到进一步支撑，黄金大跌后的压力并未减轻。

即使近期美国出现不及预期的经济数据，料难以撼动加息的预期和强势的美元，除非系列重要数据走坏，但出现这种情况的概率很低，而且中国的经济出现了企稳的迹象。因此，黄金近期仍将承压，有进一步走低风险。技术面看，金价有下探七月底触及的五年半低点1077水平的可能，进一步目标位于1050，更关键目标位于1000美元大关；上行方面，黄金的初步阻力位于1095，进一步阻力位于1100关口，更关键阻力位于1110水平。