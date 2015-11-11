黄金之星:通胀水平难见缓解,白银连跌刷新低

近期白银走势极其萎靡,连续九个交易日下跌,凸显加息预期下白银空头的强盛气势。昨日收盘下跌0.57%,最低报2927,刷新近两个月以来最低。隔夜公布的美国10月进出口物价指数表现不佳,其中进口物价月率萎缩较预期扩大,显示需求疲软和强势美元对美国通胀水平复苏造成的拖累影响。目前美联储年底加息的预期笼罩市场,局部数据的走低或对市场情绪影响有限。数据公布后,白银维持美盘中的震荡偏空走势。

今日万年的美国市场因退伍军人节休市,晚间消息稀薄,白银的行情波动料有限。亚盘关注中国10月规模以上工业增加值年率、1-10月城镇固定资产投资年率和10月社会消费品零售总额年率。白银目前尚未出现明显见底迹象,在整体偏空趋势不变的情况下,局部反弹仍可择机做空。

昨日全球最大的黄金ETF--SPDR黄金持仓量较上一交易日减少2.68吨,总仓量至663.43吨;全球最大的白银ETF--iShare白银持仓量较上一交易日持平,总持仓维持在9756.57吨。黄金ETF减仓,白银空头趋势料继续维持。

现货白银4小时图显示:小时图下行趋势不变,上方下行趋势线压力作用较强,对行情波动起到制约作用。MACD指标触底,CCI指标尾端出现底背离,短线或有反弹机会。目前尚未有明确的见底信号,短暂反弹继续择机逢高做空。

交易策略

现货白银:昨日建议获利50点,今日建议在2980附近空,止盈2930-2900,止损3010。

现货铜:建议在31500附近空,止盈31100,止损31700。

现货铝:建议在9500附近空,止盈9300,止损9600。

现货镍:建议在61附近空,止盈59,止损62。