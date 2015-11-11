国际能源署：原油供给过剩持续到2020年

国际能源署(IEA)于11月10日发布了2015年世界能源展望。报告预测原油市场目前由于石油输出国组织(欧佩克)增产等原因，仍处于供应过剩状态，但2020年前后供求将实现均衡，价格将朝着每桶80美元上涨。此外，还提出观点称，受油价走低导致的开发投资下滑的影响，从中长期来看，有可能招致原油供给不足。

报告分析称，2015年原油相关开发投资比上一年下降2成。认为2016年将继续减少。开发投资连续2年减少在过去25年里没有先例。有可能导致将来供给能力的下降。

世界原油和天然气产业在过去5年里以年均6300亿美元用于开发投资。IEA报告指出，“为了弥补现有油田的供给能力下降、维持将来的产量，今后仍需要相同水平的投资”。

非欧佩克成员国的原油产量在2020年之前将以每日5500万桶左右达到顶峰。而美国的页岩油产量将在2020年代早期以每日500万桶左右达到顶点。页岩油与以往的油田和油井相比，投资周期较短，如果原油价格上升，能够在短期内增加生产。但报告认为，在页岩油领域，生产效率高的油井将逐渐减少，成本将随之上升。

此外报告还指出，欧佩克成员国的增产也面临诸多课题。伊拉克因应对极端组织“伊斯兰国”，军事费用不断膨胀，设备投资有可能被推迟。此外，如果美欧经济制裁得到解除，伊朗将扩大原油出口，但增产需要巨额投资。