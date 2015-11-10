人民币早盘震荡微涨 CPI低于预期但对市场影响甚微

人民币兑美元(6.3618, -0.0001, -0.00%)即期周二(11月10日)早盘震荡微涨，无视中间价连6日贬值，盘中最低达到6.3693元的近三周新低，不过成交相对淡静。

美元/人民币询价系统午盘报6.3600元，周一收报6.3622。美元/人民币央行中间价定为6.3602，周一中间价为6.3578。人民币兑美元即期成交额为52.12亿美元，周一半日为56.84亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.5440，周一尾盘为6.5415。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.3893/6.3898，上一交易日尾盘报6.3901。

中国外汇交易中心更新的11:00人民币兑美元参考汇率为6.3683。

交易员称，市场忌惮干预盘出现，早盘动静不大，主要是隔夜美元多头早盘被迫结汇止损，提振人民币汇价，而今早公布的中国CPI偏低，但对汇市影响不明显。周二中间价较周一收盘价上调，一定程度指引市场。

交易员补充称，今早公布的中国工业生产者出厂价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)数据欠佳，不过汇市反应甚微，因市场观点认为，这些数据仍在宏观基本面的预期范围内。周一人民币已经有一定幅度的贬值，日内行情基本走稳。境内市场做多力量更大，“因为做空可能会被砸盘……现在对汇率敏感的主要是美元指数。”

另有交易员指出，最近离岸和在岸人民币的价差较大，可能刺激套利盘出现，但手段隐蔽。也有交易员认为，在当前央行的控制之下，境内外300-400点的价差套利的利润空间已经很小。

中国国家统计局周二公布，10月CPI同比上涨1.3%，当月PPI同比下跌5.9%，已连续44个月下降。分析称，10月份CPI涨幅低于预期，PPI跌幅超过预期，显示中国正面临全面通缩的风险。物价下行后企业实际融资成本居高不下，央行仍需降低社会融资成本，减轻中国经济整体债务杠杆率。

国际汇市方面，美元指数周二亚市早盘在略低于7个月高位的水平徘徊，隔夜在清淡交投中对就业报告刺激下的涨势进行盘整。