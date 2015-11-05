国际油价短期暴涨不改原油熊市格局

供需矛盾给油价带来的压制，并非短期可以缓解，即便国际油价短期出现暴涨，但从目前来看，它几乎不可能改变原油市场的基础。

业内人士表示，从全球供需格局来看，OPEC产量不断增加，伊朗核协议达成后后期产能释放空间进一步放大，北美原油供给同样增加，美原油库存仍处于历史高位水平，原油库存远高于去年同期水平，供需的深层次矛盾奠定了原油的熊市格局。

10月底以来，国际油价快速止跌回升。受利比亚原油出口港口关闭且巴西石油行业大罢工提振，截至11月3日，纽约原油期货12月合约从10月28日最低每桶42.58美元涨至最高每桶48.36美元，涨幅近14%。

国际原油10月份表现出冲高回落的走势，尤其中下旬直线走低，市场弱态尽显。国庆十一长假期间，美国钻井平台数量持续下降，预计美原油产量下降以及俄罗斯、沙特等产油国将商谈油价对策，市场信心提振，油价震荡走高，但随后中国经济数据弱于预期以及预期伊朗原油产量释放、供需矛盾依旧等因素影响，原油价格一路走低，价格重心不断下移。

从目前看，全球经济分化格局依旧延续，美国经济全球领头羊的地位依旧无法撼动，消费者信心指数、新屋开工率持续回升，但近期经济复苏仍有放缓迹象。美国9月非农就业数据全面不及预期，新增就业仅为14.2万人，远低于预期的20.1万人，为连续两个月下滑；第三季度国内生产总值(GDP)初值仅增长1.5%，较第二季度大幅放缓。

除美国外，欧元区经济复苏进展依然缓慢，中国经济下滑明显。因此业内人士表示，原油需求的好转不可能一蹴而就，仍面临时间的考验。

欧佩克发布了10月份《石油市场月度报告》，通过二手资料得出的估测，欧佩克9月份原油日产量3157万桶，比8月份日产量增加11万桶，比今年市场对其产量需求高近200万桶。

鉴于中国增长减缓，欧佩克将2016年世界石油日均需求预测下调了4万桶，认为2016年全球石油日均需求9411万桶，比2015年日均需求增长125万桶。

高盛大幅下调原油价格预期，甚至预测油价可能跌至20美元——2016年春季结束之前，油价都有下跌的风险。美国和欧洲包括柴油在内的馏分油库存利用率接近历史性高点。高盛认为，今年冬季欧洲取暖日指数比正常情况降低50，可能导致油品库存见顶。成品油库存过高，意味着直到明年春季原油价格都会下跌。

此外，瑞士信贷认为，如果沙特阿拉伯相信其已经实现了锁定目标市场份额，就能够支持石油市场复苏。四年前，沙特阿拉伯原油日产量800万桶，如果它回到这一产量水平附近，石油市场将得到平衡。早在两年前，沙特阿拉伯原油日产量900万桶。关键是要搞清楚他们已经达到维持或恢复市场份额目标的那个点。

