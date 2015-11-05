美元太强势 金价的底部难测

北京时间11月4日下午消息，据《巴伦周刊》报道，印度的宗教节日光明节（Diwali）通常都会让黄金受到追捧，因为印度的民众会在这个节日前夕购买由贵金属黄金打造的珠宝和手工艺品。但在今年，尽管为期五天的光明节在下周即将到来，但黄金市场并未受到追捧。数据显示，在过去的五个交易日里，美国ETF黄金基金（SPDR Gold Shares ETF）跌幅超过了4%。市场如今对美联储时隔10年后首度加息的预期发生了转变，黄金市场因此受到打压。美联储公开市场委员会上周发布的会议纪要显示，该行可能会在今年12月选择加息，其立场比市场预测的更为鹰派。对于非生息金属而言，加息是个负面消息，因为这会使现金和固定收益类投资的吸引力超过黄金。与此同时，金价的走势通常都与美元走势相反，加息会使美元走强。

黄金价格的大幅下滑以及澳元的强势升值终结了澳大利亚金矿公司Northern Star Resources和Evolution Mining股价的上涨势头。数据显示，自上周以来，Northern Star股价累计下滑18%，Evolution Mining股价下滑14%。如果分析师对黄金的预测为真，那么金矿商未来势必会面临更大的阵痛。

野村证券分析师Yen Voo预计，在2016年上半年，金价可能会在现有基础上进一步下滑至每盎司1140美元至1115美元的水平，在2016年金价有望反弹至每盎司1200美元以上。Yen Voo认为，金价除了面临加息的压力外，黄金难以获得根本性的支撑，中国对黄金的需求以及通胀等因素都难以让黄金持续反弹。

对于Northern Star和Evolution而言，金价跌至每盎司1115美元无疑是个坏消息。当金价在今年9月中旬大幅下滑时，Northern Star的股价比其现有每股2.56美元的价格水平低21%，而Evolution的股价比其现有每股1.39美元的价格水平低14%。今年年初以来至9月末，Northern Star的股价累计反弹幅度达到80%，这使得美国规模最大的上市投资管理集团贝莱德增持了该公司股权，持股比例从10.8%上调至12.4%。然而，随澳元走强和石油价格继续疲软，这两家金矿商的产量增速均不断创新高，盈利能力持续保持刚健。但黄金价格可能会进一步走低，甚至加速下滑。野村证券分析师Yen Voo对美联储会在今年12月加息表示怀疑，认为明年3月加息的可能性更大。Uwe Parpart策略分析师ReOrient也持有这一观点，他认为：“美联储公开市场委员会在其10月的会议上暗示，将在12月收紧政策，但新一轮的数据无疑给了美联储一记响亮的耳光，从数据的表现看，美联储认为美国经济改善只不过是妄想。”然而，市场如今认为，美联储在今年12月加息的可能性是50%，高于一周前35%的概率预测。Yen Voo分析师认为，除开黄金不怎么好的基本面外，如果美联储果真在12月加息，那么负面情绪可能会席卷整个金融市场 ，这可能会使金价进一步跌破每盎司1100美元的水平。

从黄金供需等式的需求端看，情况并不怎么好。作为全球最大的黄金消费国，印度将推出两大举措降低该国对黄金进口的依赖：第一，主权债券项目，该项目让民众将黄金投资到债券上。据悉，这些债券的收益率在2%至3%之间。第二，黄金货币化项目。该项目让民众将持有的黄金转化为银行账户的债权。与此同时，今年季风雨量的缺乏让印度农村收入增速受到影响，从而使黄金消费承压，也使得印度今年光明节期间难以出现与去年类似的黄金需求反弹。

印度的北部邻国中国，全球第二大黄金消费国，如今因正陷入经济增速放缓的窘境中，预计这会使黄金需求疲软。上周，中国在其十三五规划中将GDP增速目标从现有的7%下调至6.5%。野村证券对中国经济增速的预测更为悲观，认为2016年中国经济增速会低至5.8%。除了经济增速放缓外，中国珠宝商上调了黄金产品的零售价格，这会使黄金产品销量承压，并对黄金生产商带来负面影响。人民币贬值也打击了市场对黄金的需求，因为这使得用本币购买黄金变得更为昂贵。野村证券Yen Voo分析师预计，如果在2016年人民币兑美元贬值5%，那么中国市场对黄金的需求将减少4%。

从黄金供需等式的供应端看，情况相对较好：随着全球黄金储备质量的下滑，金矿产量预计将同比减少3%。疲软的金价也使金矿回收活动受到影响。然而，亚洲地区的黄金依然存在超额存货，印度的情况尤为明显，其八月的黄金进口还未完全消化。野村证券Yen Voo分析师警告称，委内瑞拉为了偿还到期债务而出售了25%（近80吨）黄金储备同样会对打压金价。

从长期来看，黄金仍有可能重新获得市场青睐，预计在2017年底，金价有望反弹至每盎司1300美元。金矿新增供应的下滑以及储备评级的下滑都会对金价带来支撑。美国加息前景逐渐明朗也会对金价构成利好，在利率下行以及人民币贬值环境下，人们将财富从人民币存款转移到贵金属，这会带动黄金投资增加，从而使中国对黄金的需求提升。