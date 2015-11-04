人民币汇率市场化定价机制日趋成熟

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从完善人民币汇率中间价报价机制，到完全放开存款利率浮动上限，下半年以来金融改革的脚步未歇。相较于利率市场化在银行间的直接体现，人民币定价权的市场化路径也已逐渐清晰。
在“811汇改”中间价定价机制改革后，此前市场高度关注并用作日内交易参考的人民币中间价，开始更多地以前一日收盘价作为参考，调整中间价就是为了与市场成交价达成一致。
这个特点也在最近几日得到很好体现。上周五在岸与离岸人民币兑美元双双大涨，离岸与在岸汇率差价持续贴近甚至倒挂。为了顺应即期市场上汇率变化的走势，央行于本周一大幅上调中间价。更重要的是，周一在岸与离岸汇率又出现了与中间价背道而驰的走弱，将上周五的大部分涨幅回吐，未保持趋势性升值，也未与央行中间价步调一致。由此可以看出，当日的央行力量几乎没有发挥作用。
不仅如此，央行培育离岸市场的动作不断，可以说一刻未闲。仅在10月以来就推出新人民币结算系统CIPS上线，建立伦敦人民币期货市场和人民币债券市场，又推出中行人民币债券指数以及类似指数，人民币的离岸市场格局已经大致形成。在央行的密集发力下，9月汇率市场在岸与离岸汇率价差不断缩小，人民币离岸市场正迅速发育为汇率的主导市场。
相比在岸市场，离岸市场是完全的第三方市场，央行对其并不具备直接影响力。举例来说，以前在在岸市场，如果想影响汇率可以通过改变交易规则、冻结资金或提高人民币隔夜拆借利率等方式。1997年索罗斯做空港币，香港特区政府最后就是将隔夜拆借利率提高到300%而成功捍卫了港币。然而在离岸市场如果想影响汇率，只能作为参与者通过买卖美元、人民币等货币来影响价格。
当然，全球各国货币都不会完全摆脱本国政府和央行的监管定价，但央行对人民币汇率的指导角色正在不断减弱，取而代之的，是交给市场更多的决策权力。
在“811汇改”中间价定价机制改革后，此前市场高度关注并用作日内交易参考的人民币中间价，开始更多地以前一日收盘价作为参考，调整中间价就是为了与市场成交价达成一致。
这个特点也在最近几日得到很好体现。上周五在岸与离岸人民币兑美元双双大涨，离岸与在岸汇率差价持续贴近甚至倒挂。为了顺应即期市场上汇率变化的走势，央行于本周一大幅上调中间价。更重要的是，周一在岸与离岸汇率又出现了与中间价背道而驰的走弱，将上周五的大部分涨幅回吐，未保持趋势性升值，也未与央行中间价步调一致。由此可以看出，当日的央行力量几乎没有发挥作用。
不仅如此，央行培育离岸市场的动作不断，可以说一刻未闲。仅在10月以来就推出新人民币结算系统CIPS上线，建立伦敦人民币期货市场和人民币债券市场，又推出中行人民币债券指数以及类似指数，人民币的离岸市场格局已经大致形成。在央行的密集发力下，9月汇率市场在岸与离岸汇率价差不断缩小，人民币离岸市场正迅速发育为汇率的主导市场。
相比在岸市场，离岸市场是完全的第三方市场，央行对其并不具备直接影响力。举例来说，以前在在岸市场，如果想影响汇率可以通过改变交易规则、冻结资金或提高人民币隔夜拆借利率等方式。1997年索罗斯做空港币，香港特区政府最后就是将隔夜拆借利率提高到300%而成功捍卫了港币。然而在离岸市场如果想影响汇率，只能作为参与者通过买卖美元、人民币等货币来影响价格。
当然，全球各国货币都不会完全摆脱本国政府和央行的监管定价，但央行对人民币汇率的指导角色正在不断减弱，取而代之的，是交给市场更多的决策权力。