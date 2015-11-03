黄金需求及金融环境无亮点 金价跌至一个月低位

国际现货黄金技术面恶化，周一（11月2日）连续第四个交易日下跌，刷新一个月低点至1133.00美元/盎司，因投资者预期美联储（FED）将在12月加息。美联储加息将提高持有零息资产黄金的机会成本，金价对投资者的吸引力下降。

而且，日内公布的美国10月Markit制造业PMI和ISM制造业PMI均好于预期，数据加重的黄金的跌势。

市场调查公司Markit周一（11月2日）公布的数据显示，美国10月Markit制造业采购经理指数从9月份的53.1上升至54.1，预期54.0。美国10月Markit制造业采购经理人指数终值为今年4月份以来最高水平。Markit首席经济学家威廉姆森表示，此次制造业数据的表现将增加美联储FOMC票委支持加息的可能性。

随后，美国供应管理协会公布的10月ISM制造业采购经理人指数录得50.1，尽管稍微低于前值，但好于预期值50.0。

黄金上个月上涨，因市场预期全球经济增长放缓将促使美联储将近十年来的首次加息推迟到明年。但美联储上周的FOMC声明偏于鹰派，这引发了新一轮的黄金抛售。

麦格理（Macquarie）分析师Matthew Turner表示，“美联储准备在通胀相当低的环境下加息，黄金短期前景看跌。”

丹斯克银行（Danske Bank）高级分析师Jens Pedersen表示，“目前，市场非常关注美国经济数据，这些数据可能描绘美国经济的清晰图景。”

分析师称，技术性卖盘进一步打压了金价。多头轻仓也是金价下跌的原因。

汇丰银行（HSBC）在一份报告中表示，“黄金若要持续上涨，新兴市场的进口需求取得适度的改善。近期，市场跌势也需要从投资者的清仓中缓和下来。”

交易员表示，亚洲黄金需求在上周末出现了一些改善，低价吸引了一些买家。但本地黄金溢价总体上维持不变，这预期着需求还没有显著上升。

亚洲以外市场的需求也保持疲软。美国铸币厂黄金鹰币10月销量下滑了73.0%。

SPDR黄金信托（世界上最大的黄金ETF）持有量上周五下跌了0.3%至692.26吨。

美国商品期货交易委员会（CFTC）上周五公布的数据显示，截止10月27日一周，投机者持有的Comex 黄金期货和期权合约自八个半月高点回落。

北京时间2:10，现货黄金报1135.80美元/盎司。