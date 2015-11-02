委内瑞拉抛售数十亿美元黄金偿债

最近有报告显示，债务高企的委内瑞拉正在加快出售黄金。

据彭博报道，截至今年5月，委内瑞拉央行的黄金储备价值缩水了28%，而同期金价仅下跌了12%。虽然这是5个月前的数字，但却凸显出委内瑞拉在低油价压力下巨大的还债压力。

过去一年中，国际油价受供过于求等因素影响，价格下跌超过50%。这对于95%的出口都依赖石油的委内瑞拉，无疑使灾难性的冲击。目前，委内瑞拉国内的通胀率已经超过了100%，CDS价格显示该国在未来五年内违约的概率高达96%。

根据国际货币基金组织预测，2015年委内瑞拉GDP可能会萎缩10%，创下全球最糟。通胀将达到惊人的157%。此前，委内瑞拉已联络其他OPEC成员国，请求召开紧急会议，并呼吁OPEC考虑与俄罗斯协调，制定出应对油价下跌的策略。

今年3月，路透就曾报道该国央行正与华尔街商讨，要将15亿美元黄金储备货币化，但该消息遭到了委内瑞拉政府的否认。

据彭博计算，截至今年5月，委内瑞拉国内仍有价值118亿美元的黄金，占外汇储备的58%。但在此后的5个月中该国究竟抛售了多少黄金却始终是个谜。不过，考虑到委内瑞拉在2016年有120亿美元债务到期，外储的压力可想而知。仅仅是上周和本周时间里，委内瑞拉就有35亿美元债务到期。巴克莱在上周三的研报中预计，委内瑞拉至少在明年一季度之前都可以用黄金储备来偿债。