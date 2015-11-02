10月非农将定黄金生死

上周五，美联储鹰派会议声明的影响继续在市场发酵，国际现货黄金晚间跌至1139美元的三周低点，并以1142美元低位报收，日线三连阴，一周重挫1.92%。

造成这一状况的始作俑者当属美联储10月议息会议。原本看似最没有悬念的美联储10月议息会议反而出现重大“意外”，明确提及“下次会议”将12月加息提上日程。这让对本次会议预期偏“鸽”的市场措手不及。

CB Capital Partners投资主管Henry To表示：“在上周三美联储会议之前，市场预计美联储的第一次升息将出现在明年三月，但目前市场对升息时间的预期变成了今年12月，这意味着黄金将提早承受压力。”

PureFunds首席执行官Andrew Chanin也认为：“过去一周黄金市场基本面的关键推动因素绝对是美联储。”Chanin认为，美联储维持政策扮演了重要角色，而一旦美联储升息，黄金市场将面临困难。“表现出不确定性对目前水平的黄金是有所支撑的，由于美联储缺乏政策变化，美元在过去几个月的强劲表现可能会减弱，这对贵金属价格是有支撑的。”

德意志银行外汇策略全球主管Alan Ruskin称，美联储本周声明对美元来说是非常重大的消息，美联储放心其货币政策同其他央行背离，将走出一条与中国和欧元区的宽松政策不同的道路。

不过部分市场人士对美联储是否真的会在12月升息依然存疑，巴克莱在研究报告中写道，尽管美联储表态基调是鹰派的，但通胀疲弱和新兴市场的持续动荡可能将美联储升息时间推迟至明年3月。法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov认为，“美元在近几周表现不错，因欧洲央行意外暗示将进一步放宽政策，且美联储意外暗示可能在12月升息，但很显然，美联储会否在12月行动仍有些不确定。”

上周五美国商务部公布的美国9月核心PCE物价指数年率与月率升幅均不及预期。这显示美国连续第40个月未达到美联储设定的2%的目标，通胀压力依然温和。而美国三季度GDP初值、美国9月个人收支报告等经济数据也不尽如人意。但对美联储行动有影响力的莫过于非农数据。上个月，美国9月非农数据不及预期令金银开启了一波强劲反弹。如果10月数据再度沦落到20万人之下，那么美联储12月加息将遭到市场质疑。反正，如果10月非农表现强劲那么黄金将再度陷入水深火热之中。