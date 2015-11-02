国际产能合作助力 钢铁业走出“冰冻期”

据中钢协最新公布的数据显示，三季度中国钢企主营业务严重亏损，汇兑损失大幅增加。今年1至9月，大中型钢铁企业亏损总额281.22亿元，主营业务亏损552.71亿元。中钢协表示，中国钢铁消费显然已经见顶，需求和产量正在下滑。中国9月份表观钢铁需求同比下滑8.65%。

对此，业内专家发出警告，全行业整体处于亏损状态，使企业转型升级的能力下降，这将严重影响行业的健康发展。那么，钢铁行业为何会陷入全面亏损之境地呢？笔者认为原因有以下几点：

其一，钢铁行业是周期性行业，其兴衰总是紧跟着国内经济运行趋势而走。随着中国经济下行压力加大，固定资产投资（主要是房地产投资）骤降，使钢材需求持续下降。

其二，产能过剩是钢铁行业难以走出“冰冻期”的主因。目前，我国粗钢产量占亚洲产量70%以上，长期占据了世界钢铁产量的半壁江山。数据显示，2014年粗钢产量为8.23亿吨。而根据冶金工业规划研究院采用下游行业消费法计算的数值，2014年钢铁需求量约为7.02亿吨。除了严重供大于求外，产能的利用率也在逐步下降。

钢铁行业出现严重的产能过剩，其中很重要的一个原因是政企职能严重错位。很多地方政府出于政绩、税收、就业等问题的考虑，默许、纵容甚至强令企业扩大钢铁产能，一旦发现企业出现亏损状态时，给当地钢铁企业大量的财政补贴和输血。此外，国有大型企业集团还会救助旗下亏损的子公司。这就造成了部分亏损国有钢企始终处于僵而不死的尴尬境地。

此外，受银行严控钢铁企业的贷款规模影响，许多钢铁企业面临着续贷困难、涨息和抽贷等问题，钢铁企业从传统银行融资渠道获取资金正在减少，而从非银渠道借款额大幅增长，反映了企业融资难的状况。

要解决钢铁行业的全面亏损问题，关键还是要处理好政府与市场、国企与民企的关系。必须建立起公平竞争的市场环境，加快钢铁产业向中高端转型升级，消化过剩产能。

首先，要建立一种市场退出机制，一种通畅、进退有序的市场环境，妥善解决退出企业职工安置和债务处理等问题。有进有出，市场才能良性运转，产业才能不断进步。在这种机制之下，政府只要做好规则制定和监管工作，通过市场的力量对行业进行优胜劣汰。

此外，通过跨区域的兼并重组，也可以消灭目前市场上低价同质化产品的竞争。比如，通过对京津冀区域内的钢企进行产业整合，区域内的同质化产品就自然消失，恶性竞争的局面就会得到解决；同时，因为全国是统一的流动市场，可以杜绝兼并重组导致地区性的价格垄断问题。

再者，钢铁行业必须通过产业结构升级，通过走出去的方式消化过剩产能。现在钢铁行业面对的状况是，只能生产一些中低端钢材，而无法在国际高端钢材市场上与人比拼。若是仍在中低端钢材市场参与恶性竞争，那么这些企业的苦日子恐怕将持续很长一段时间。现在面对困境，中国钢企不仅是要走出去，更要拿着高端钢材走出去。

最后，对于处于亏损边缘的国有钢企，实现全面混改，允许民间资本进入甚至控股。利用民营资本的效率和创新，加上国企获得资源方面的独特优势，从而激发出国有钢企的潜在活力。混改的目的，就是把国企目前的僵化机制转变成适合市场配置资源的民企机制，以实现国有资本的保值增值。