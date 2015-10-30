欧元：最后的反弹已结束？

美国商务部公布的数据显示，美国三季度GDP初值年化季率增幅稍逊预期，库存走低对于经济构成了较大的拖累。

数据显示，美国三季度GDP初值年化季率增长1.5%，略低于市场预期的增长1.6%，前值增长2.1%。

受该数据影响，之前基于美联储鹰派决议而做空欧元/美元的投资者部分回补了欧元空头。欧元/美元持续反弹至1.0990水平附近，较1.0900附近的低点已回升90点左右。

但相较于前一日近170点的跌势，昨日的反弹行情对于下行趋势并不构成威胁。而且汇价也面临了原本交投区间下轨1.1000的压制。

欧元/美元本交易日亚盘已经出现了再度走软的迹象。连续数小时的温和回落，令汇价在1.1000附近的阻力效果进一步彰显。

不过，日内的关键仍在于欧元区通胀数据。目前市场对欧元区10月调和CPI初值年率的预期是持平，较前值的下降0.1%有所改善。考虑到欧银的QE，通胀回暖是理所当然的事情。而若连持平这一最低标准都无法达成的话，则欧元/美元最后的反弹或许就此宣告完结。

下行方面，欧元/美元预计将测试1.0900关口。一旦击穿后将刷新低位并进一步打开下行空间。