10月26-30日一周摘要：全球经济复苏依然疲弱

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。
一周重要事件及分析：“全球经济复苏依然疲弱 ”
新浪财经：向松祚：靠货币宽松无法支撑中国经济的增长
FX168：“圣婴”也疯狂——全球变暖带来这些重大交易机会
中国经济网：美联储宣布暂不启动加息
MQL5：全球央行染上“鸦片” 付出代价的时间到了
百家财经：全球经济复苏依然疲弱
中国经济：世界经济将迎来“通缩繁荣”期
货币，汇市新闻：“谁赢了货币战争？新兴市场只是陪玩的 ”
FX168：美联储利率不变 投资者押注12月加息
新浪财经：FED年内升息预期：新兴亚洲货币信心受挫 人民币亦难"置身事外"
华尔街见闻：美联储加息预期卷土重来 韩元领跌亚洲货币
新浪财经：美联储决议后 最值得做空哪个货币对？
华尔街见闻：新兴市场货币中的异类：印度卢比
凤凰网财经：谁赢了货币战争？新兴市场只是陪玩的
新浪财经：回归正常是美货币政策战略方向
路透：中国货币市场：跨月资金需求推七天回购利率略升，稳中偏松格局料持续
FX168：日本央行维持货币政策不变 投资者尤感诧异
华尔街见闻：徐小庆：中国的货币政策无效了吗？
股市新闻：“亚太股市多收低 惟日本股市走高 ”
腾讯证券：美股早盘维持下跌 市场消化经济及财报数据
金融界：董少鹏：中国股市将进入新时期
新浪财经：隔夜欧美股市小幅回落 黄金大跌原油小涨
腾讯证券：中金黄金前三季营收309亿 证金系合计持股7.06%
新浪财经：亚太股市多收低 惟日本股市走高
路透：东南亚股市：印尼跌3%，美联储升息暗示打压多数股市下挫
新浪博客：中国股市的压力测试
新华网：纽约股市三大股指２９日收跌
金融界：股市又到扫货时 这些板块最强势！
中金在线：操盘指南：今日股市猛料点评与黑马追踪(10.30)
金融界：两因素决定四季度全球股市走势
市场新闻：“市场暴涨差一根导火线！ ”
24K99：机构：矿产行业总体市值6年半首次跌破1万亿美元
新浪博客：市场暴涨差一根导火线！
中国证券网：中德合建中欧所 推动资本市场双向开放
新浪财经：雪鑫理财:国际现货和外汇市场解析
中金资讯：房地产市场都不行了 美国经济危险？
金融界：再活跃的投机市场带来的也还是灾难
新唐人：加拿大住房市场响起警钟
华尔街新闻：当前全球市场的三个潜在风险
新浪财经：10月议息结果 稳定了全球市场
原油，贵金属一周趋势：“实物需求激增 黄金牛市何时再现”
FX168：专家：黄金更接近货币但对比货币有三大优势
凤凰网财经：今年前9个月印度消费黄金642吨 超过中国需求63吨
新浪博客：全球货币宽松背景下A股不会继续下跌
21CN财经：黄金板块下跌1.50% 潮宏基跌停
华尔街见闻：美国EIA原油库存低于预期 美油涨幅扩大至近6%
前瞻网：原油月线收官谨防黑色星期五
FX168：矿企CEO：黄金生产商必须革新矿产方式才能在低价中生存
新浪财经：多米诺效应重压黄金市场 12月加息担忧推黄金走下破路
凤凰网财经：油价大跌对哪种货币打击最大？ 竟然是挪威克朗