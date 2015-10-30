10月26-30日一周摘要：全球经济复苏依然疲弱

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件及分析：“全球经济复苏依然疲弱 ”

金融界：美联储鹰派声明石破天惊 美元多头豪享饕餮盛宴

新浪财经：向松祚：靠货币宽松无法支撑中国经济的增长

FX168：“圣婴”也疯狂——全球变暖带来这些重大交易机会

MQL5：中德总理举行会谈 默克尔表示对中国经济充满信心

人民网：美经济增长步伐大幅减慢 三季度同比增长1.5%

中国经济网：美联储宣布暂不启动加息

MQL5：全球央行染上“鸦片” 付出代价的时间到了

大纪天：FED：美经济稳定 不受中国经济下滑影响

百家财经：全球经济复苏依然疲弱

MQL5：美元迎接美联储决战日 五大风险恐“招招要命”

中国经济：世界经济将迎来“通缩繁荣”期

和讯网：美国最大金矿商计划耗资1.2亿美元扩大澳洲黄金产量





货币，汇市新闻：“谁赢了货币战争？新兴市场只是陪玩的 ”

FX168：美联储利率不变 投资者押注12月加息

MQL5：欧银美联储好戏连台 欧元年底还有什么劲爆行情？

新浪财经：FED年内升息预期：新兴亚洲货币信心受挫 人民币亦难"置身事外"

华尔街见闻：美联储加息预期卷土重来 韩元领跌亚洲货币

新浪财经：美联储决议后 最值得做空哪个货币对？

网易财经：荷兰银行：黄金实物需求影响小 最受美货币政策影响

华尔街见闻：新兴市场货币中的异类：印度卢比

和讯：从货币危险度比较看当前世界经济的痛点

凤凰网财经：谁赢了货币战争？新兴市场只是陪玩的

新浪财经：回归正常是美货币政策战略方向

路透：中国货币市场：跨月资金需求推七天回购利率略升，稳中偏松格局料持续

FX168：日本央行维持货币政策不变 投资者尤感诧异

华尔街见闻：徐小庆：中国的货币政策无效了吗？

股市新闻：“亚太股市多收低 惟日本股市走高 ”

腾讯证券：美股早盘维持下跌 市场消化经济及财报数据

金融界：董少鹏：中国股市将进入新时期

新浪财经：隔夜欧美股市小幅回落 黄金大跌原油小涨

前瞻网：怎么样操作才能做股市幸存者 教你如何战胜股市

腾讯证券：中金黄金前三季营收309亿 证金系合计持股7.06%

新浪财经：亚太股市多收低 惟日本股市走高

路透：东南亚股市：印尼跌3%，美联储升息暗示打压多数股市下挫

新浪博客：中国股市的压力测试

新华网：纽约股市三大股指２９日收跌

新浪财经：中国人寿:利润维持高速增长 股市波动致增速下滑

金融界：股市又到扫货时 这些板块最强势！

中金在线：操盘指南：今日股市猛料点评与黑马追踪(10.30)

金融界：两因素决定四季度全球股市走势

新浪财经：亚太股市盘中走软 A股涨跌互现创业板罕见遇冷

新浪财经：央行“双降” 股市起伏 地王不断 如何理财

市场新闻：“市场暴涨差一根导火线！ ”

24K99：机构：矿产行业总体市值6年半首次跌破1万亿美元

人民网：国企改革成资本市场重大风口 主题基金值得关注

MQL5：难民涌入之"负面"影响：德国消费者信心三连降

新浪博客：市场暴涨差一根导火线！

中国证券网：中德合建中欧所 推动资本市场双向开放

新浪财经：雪鑫理财:国际现货和外汇市场解析

中金资讯：房地产市场都不行了 美国经济危险？

金融界：再活跃的投机市场带来的也还是灾难

新唐人：加拿大住房市场响起警钟

华尔街新闻：当前全球市场的三个潜在风险

新浪财经：10月议息结果 稳定了全球市场

人民网：中国企业参与法国金融市场再添“新渠道”

原油，贵金属一周趋势：“实物需求激增 黄金牛市何时再现”

FX168：专家：黄金更接近货币但对比货币有三大优势

新浪：瑞银集团：黄金此次下跌或为投机商进场购买良机

MQL5：如果98年场景重现 油价是否应该一飞冲天呢？

凤凰网财经：今年前9个月印度消费黄金642吨 超过中国需求63吨

新浪：实物需求激增 黄金牛市何时再现

搜狐财经：原油暴跌之后：中国逢低狂吸 美国欲抛售补“窟窿”

新浪博客：全球货币宽松背景下A股不会继续下跌

21CN财经：黄金板块下跌1.50% 潮宏基跌停

新浪：肖鑫铭:10月30日黄金 宁贵银原油操作策略

路透：美国原油小涨但布兰特原油下跌 料未来几周将陷于区间内

华尔街见闻：美国EIA原油库存低于预期 美油涨幅扩大至近6%

前瞻网：​原油月线收官谨防黑色星期五

FX168：矿企CEO：黄金生产商必须革新矿产方式才能在低价中生存

新浪财经：多米诺效应重压黄金市场 12月加息担忧推黄金走下破路

凤凰网财经：油价大跌对哪种货币打击最大？ 竟然是挪威克朗