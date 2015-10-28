难民涌入之"负面"影响：德国消费者信心三连降

市场研究机构GfK周三(10月28日)公布的一份调查报告称，11月德国消费者信心连续第三个月下降，因难民涌入该国使居民家庭担心失业率上升。

数据显示，基于对2000名德国民众的调查指出，德国11月GfK消费者信心指数从9.6降至9.4，为2月触及9.3以来的最低水平。

德国消费者对经济的忧虑明显加剧，经济预期分项指数从6.4点大幅下降至负2.9点，为2013年5月以来首次降至零下方，并触及2013年1月以来最低位。

“经济前景的下行趋势持续之际，许多德国人担心劳力市场状况将在未来几个月内恶化，”GfK分析师Rolf Buerkl说。

“结果再明白不过了，70%的受访者认为失业将在未来几个月增加，受移民危机影响...这是他们顾虑的主要原因，”Buerkl说。

德国接收的移民是欧盟国家中最多的。德国预计今年有80万-100万名难民进入德国，很多难民来自中东、非洲和阿富汗的战争地区。

消费者收入预期持稳，但他们的购买意愿降至一年来的最低。“未来消费者的信心将主要取决于，当前围绕劳动市场进展的不确定性是否会继续加剧，”Buerkl称。

数据公布之后，路透社点评称，德国消费者信心指数连续第三个月下滑，主要原因是难民的涌入使消费者担忧未来数月内失业率会上升，消费者的收入预期保持稳定但消费欲望降至年内最低水平，未来的消费者信心指数将主要取决于围绕劳动力市场的不确定性是否会进一步加大。