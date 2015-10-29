中德总理举行会谈 默克尔表示对中国经济充满信心

应国务院总理李克强邀请，德国总理默克尔今天（29日）早晨抵达北京，开始任内第八次访华行程。回顾一下历次访华，就会发现担任德国总理已经10年的默克尔几乎每年都会安排访华，足以说明两国高层都十分重视推进中德合作的发展。29日上午，中德两国总理举行会谈，双方同意推动“中国制造2025”和德国“工业4.0”对接，在双向投资、财政金融合作和创业创新合作领域打造新的增长点。两国总理还共同见证了中德13个合作文件的签署。

29日上午，李克强总理为第八次访华的德国总理默克尔举行隆重欢迎仪式。尽管北京已经进入初冬季节，气温较低，但是当天的好天气显然给两国领导人带来好心情，两人边走边聊，互动不断。

随后李克强同默克尔举行了2个多小时的会谈，中德总理就打造中德合作“全面升级版”，共同应对全球性挑战，维护世界和地区和平稳定等议题达成诸多成果。李克强总理说，“我们更多讨论了中德合作要打造“全面升级版”，我们达成了这样的共识：就是中德不仅要加强贸易往来，而且要加强投资合作。德方和中方都表示，愿意推动中欧投资协议的谈判。我们也希望并共同认为，应该尽早启动中欧自由贸易区谈判的可行性研究，努力建立中欧自贸区。”

李克强说，中德在经济上要充分挖掘互补优势，加强发展战略对接和宏观经济政策协调，推动“中国制造2025”和德国“工业4.0”携手合作，“中德认为要加强创新合作，推进德国“工业4.0”和“中国制造2025”的衔接。我们的合作可以互补，德国的产业发展、技术进步需要更大市场，也需要当地化，中国在推进2025进程中将学习借鉴德国先进的理念和技术，同时也会为德国企业开拓广阔的市场。中国政府承诺保护知识产权。”

在当天的会谈中，双方还宣布中德将启动网络事务磋商，推动构建开放、安全的网络空间。德国总理默克尔表示，中国推动经济转型和可持续发展为两国合作提供了新的机遇。她说，“我对中国经济的发展当然有信心，一个国家国民经济发展是分阶段的，其中会出现波动和变化。中国目前需要创新发展，其中包括对环保加大投资，在这方面德国是很好的伙伴。我们已经开展了非常现代化的合作，就是德国工业4.0和中国制造2025的合作，这方面还有很大潜力。另外，德中还可以在中小企业合作、消费品生产方面开展更多合作。”

默克尔表示，欢迎中国企业对德投资，促进双向投资，愿积极参与亚投行建设。德方支持人民币纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，支持中方成为欧洲复兴开发银行成员；希望早日签署欧中投资协定，进而启动开展欧中自贸区可行性研究。

当天，中德总理还商定，第四轮中德政府磋商将于明年在华举行。会谈结束后，两国总理共同见证了双方青年交流、金融、交通、通信、工业、医疗等领域13个合作文件的签署。