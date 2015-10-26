欧银美联储好戏连台 欧元年底还有什么劲爆行情？

野村证券(Nomura)在最新的至客户信中研讨了欧元/美元的前景，而欧洲央行(ECB)上周的政策信号转向极端鸽派后，未来市况相应发生变化。

欧洲央行：12月会发生什么？

虽然进一步加码量化宽松政策(QE)似乎很有可能在12月会议上兑现，但宽松决定具有“与生俱来”的不确定性。我们倾向于认为，扩大QE的概率比调降存款利率更大。人们很容易认为，降息预期已被高估，但基本论点似乎显得有些狭隘。底线是，欧洲央行已把降息和扩大QE两大选项都放上了12月货币政策例会的决策台面。

这对美联储会是一回事吗？

上周四的欧银例会对于美联储12月会议结果不会构成重大影响，不过这也对政策收紧竖起了更多障碍，包括疲软的通胀数据和增长动能，美国经济需要重新回勇才能“复活”12月会议的加息预期。这是可能性之一，但我们并不认为市场会将当成一回事(12月美联储的加息概率已微乎其微)。

风险厌恶情绪和资金流：

风险情绪的前景对于欧元影响深远，如果风险氛围依然在年底前保持强势，那么欧元区将继续承受资金流出之苦，未来1-2个月内，此种环境延续的可能性也较高。相关市场运行模式倾向于对欧元/美元构成压制，即便我们认为货币政策层面上不会有新的消息传出。

欧元/美元下一步怎么走？

未来数周内，风险情绪和美国经济数据可能是欧元/美元最大的决定因素，如果风险情绪依然保持强盛，那么欧元区资金外流的势头将再次抬头，如果欧元/美元之后数周跌至1.08，我们不会感到意外，即便美联储货币政策预期依然平稳。

欧洲央行货币政策放宽的强烈预期和美联储12月加息无望的综合作用让欧元/美元重试1.05的风险有限，而投机性头寸变化也不配合欧元再次出现大幅杀跌。