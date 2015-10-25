全球央行染上“鸦片” 付出代价的时间到了

事情是变得越来越疯狂了。在欧洲央行总裁马里奥-德拉吉证实他其实是一名货币狂人后，道琼斯指数在本周四上涨了高达300点。随后，中国人民银行也在一夜间跟进，增加了更多的流动性。

实际上，欧洲已经陷入经济滞涨。中央经济统制论者对经济的干预、福利国家税收和金融的大规模崩溃，这些因素已经困住了企业，让生产了陷入了停顿。然而德拉吉却说这都是因为中国经济增速放缓，他将采取更多的货币宽松政策来修正这方面的问题。

在一次新闻发布会中，德拉吉强调了由中国和其它大型发展中经济体经济增速放缓以及大宗商品价格疲软引发的欧洲经济增长和通胀的“下行风险”。

这只是一个诞生在昨天的愚笨迟钝的人的说辞。他们认为，关注历史上每一年，每一个月甚至是每一天经济活动的经济模型是不恰当的。并且，这些人相信，不管我们是如何落得今天这般田地，解决问题的答案一定是央行对金融系统更加强力的干预，以达到2%这一完全是装腔作势的通胀率目标。

实际上，所谓的中国经济增速放缓是欧洲所能找到最好的借口，而目前徘徊在异常低位的通胀率同样如此。这些事情正在发生的原因根本就不是秘密。

中国和世界其它地方刚刚经历了一场让人颇为费解的信贷狂热潮。这一个信贷狂热把全球信贷规模从1994年的40万亿美元提升到了现在的225万亿美元。中国站在了这个信贷狂欢的中心，在二十年内，中国的信贷规模增长了55倍，从1995年的5000亿美元攀升到了现在的28万亿美元。

这高达185万亿美元的畸形的债务爆发带来的效果是世界范围内的衰退潮。这最初反映在美国和其它发达经济体由不可持续债务支撑消费的大幅增长以及中国及其它新兴市场经济体固定投资的飞涨。

相应地，图表中展示的40万亿美元全球国内生产总值增长的大部分反映的是购买货币输出，而不是生产力和实现收入上的可持续有机增长。

无需多说，当各个家庭无法再使用家庭ATM机去花费借来的资金来外出就餐或是购买新的厨房橱柜时，购买货币主导的国内生产总值立即消失了；新兴市场的政府以及企业无法再去借款以建造并不经济可行的钢厂，建造空无一人的豪华公寓或是无人使用的桥梁。

这个衰退潮周期带来的是一个恢宏壮丽并由两阶段组成的全球畸变。德拉吉本周喋喋不休地说了很多，其中心内容正是这个全球畸变。

最初，这导致了全球对能源，金属和其它原材料需求的暴涨，对能源，金属和原材料的需求远远超出了目前的产能，这导致大宗商品价格上涨以及消费者层面通胀的周期性爆发。正是因此，在大宗商品通胀阶段，石油价格从20美元每桶飙升至高峰时期的150美元每桶。铜从每磅1美元升到了4美元，铁矿石从每吨30美元飙到了200美元。

随后，全球衰退潮周期的第二个阶段来了。2008年金融危机后，全球央行大幅度的金融抑制导致了在产能上的过度投资和投资不当。这个史无前例的资本性支出繁荣遍及全球，从西澳大利亚的铁矿石矿，到北达科他的页岩油田，到中国过量的钢铁和汽车厂，再到世界船运公司散货和集装箱运载容量的过度增长。

事实上，全球信贷庞氏骗局引领的时代在中国正戛然而止时，全球大宗商品/工业企业增加的固定投资和供应量仍在运行。相应地，生产量在蹒跚前行，可实际上许多行业的产量已经在下降，而高固定成本生产设施正在引领一波前所未有的批发价格削减热潮。

全球崩塌繁荣周期在彭博大宗商品指数表中显而易见。如今，彭博大宗商品指数已经下跌到了2001年以下的水平。图表中图形线下的区域正好完美的追踪了全球崩坍繁荣周期的两个阶段——周期的通缩阶段于2012年开始。

全球大宗商品最初会出现突如其来的大幅度膨胀，现在到了付出代价的时候，大宗商品价格通缩产生了。这个膨胀通缩的周期过程会一直在供应链上传递下去。至于美国所有大宗商品和制造产品的生产者价格指数，在下图中你可以清晰的看到这个全球崩塌繁荣周期的展示。

在1995年到2014年5月的高峰期这段时间里，美国所有大宗商品的零售价格上涨了70%，或是每年上涨3%。同样的，与制造产品有关的生产者价格指数截至2015年早期时上涨了27%。

现在，这个周期的通缩性阶段，也就是付出代价的阶段获得了势头，会沿着价格链传递下去。美国的大宗商品和制造商品都处在价格过渡中。自各品类的大宗商品和产品价格创出高峰以来，美国所有大宗商品的零售指数已经下跌了9%，相关产品下跌了1%。

换句话说，世界有其通胀和通缩的固定过程。在过去的二十年内，这个世界享受了消费者通胀的阶段。现在随着全球崩坍繁荣周期的“过量供应”阶段替代了“过量需求”阶段，付出代价的时间到来了。

在这样的背景下，欧元区的消费者们实际上面对着消费者价格指数不断上涨，他们工资购买力被不断侵蚀。9月份欧元区的消费者价格指数为118.7，这意味着自1996年以来，消费者价格指数每年上涨了2.1%。

难道那些运转着欧央行的人及其整个央行界同行不相信历史实际上已经重演了？难道他们真的认为美国航空航天局并没有登上月球？

难道他们认为有一些奇妙的经济学原理要求每年，每月甚至是每天通胀率的测量结果都恰恰是2.000%的年化率？

伙计们，马里奥-德拉吉等央行家对消费者通胀率的观点其实就是一个脑死亡仪式的咒语。不言自明的是，通胀率的变动不需要像婴儿屁屁皮肤一般的光滑以达到最佳的经济表现性能。

实际上，2%的通胀率纯粹是一个宗教命题，和普通大众的繁荣无关。这个通胀率与实际财富的增长无关，与全浸洗礼仪式同样无关。

事实上，2%的通胀率完全就是陈词滥调。我们需要把它的真正意图喊出来。在过去的二十年内，世界央行家们实施了权力篡夺，通胀率就是他们使用的一个极其方便的掩护。这个通胀率的说辞至今仍在存活是因为它符合华尔街大投资家，世界各个国家政客与财政机构的利益。

由于中央银行家们会在量化宽松政策下购买公共债务，并把公共债务的持有成本推至零下限，因此财政机构会不断增加公共债务量。同样地，1%的金融投资者会觉得2%的通胀率还不够，因为通胀意味着免费持有货币。

简而言之，欧洲，美国，日本和世界上其它大部分地方都受到了一小撮央行家的奴役。假如你还不相信这些央行家们驱动着金融系统来到了一切泡沫破裂的源头，那么你可以思考一下一名高级欧央行官员在解释为何剥夺了欧元区消费者在他们生活成本中简短享受零通胀率权力时所提出的理由：

在周四的新闻发布会上，欧洲央行副行长Vítor Constâncio列举出了一连串的理由，说明了为何长期持续的疲弱通胀率，或是商品价格的持续下跌也就是通缩会让央行家感到担忧，会让银行家可能采取大量的刺激政策。Vítor Constâncio表示，如果消费者预期通缩的趋势继续，那么下跌的价格会导致消费者推迟购买。通缩还增加了债务偿付成本。此外，他还表示官方的消费者价格指数测量可能夸大了通胀的程度。

如果通缩趋势要占据上风，那么消费者和企业就必须去预期商品价格的下跌会持续。中央银行家想劝说家庭和金融市场，不管现在的读数如何，通胀率总会在中期内回复到他们的目标水平附近。在这样的情况下，央行家把通胀预期描述为“固定”住了。

德拉吉警告道，如果通胀率长期保持在低位，尤其是石油价格进一步下跌，那么通胀预期会有出现“固定解除”的风险。德拉吉说道：“这些风险上升了，我们必须保持警觉。”

这完全是无稽之谈。这些半生不熟的命题即便是在20年前大专的入门经济学课程中都会得到一个不及格的分数。

因此，央行家们没有别的选择，只有寻找掩护，因为最近股市溃败的基础完全就是央行的鸦片。

事实上，马里奥-德拉吉再一次证实了，世界上的央行家们都有一个货币的死亡之愿。和那些买进了Cramer49只金股的大投资者们不同，我们现在所应采取的最佳行动就是去抛售——最好现在就去做。