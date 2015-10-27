如果98年场景重现 油价是否应该一飞冲天呢？

当美银美林(Bank of America Merrill Lynch)隔夜抛出一篇名为《当最终的崩盘来袭》的报告时，投资者可能反而发现，华尔街金融市场近期实则涨势彪炳。

从美国走势表现来看，市场从9月低点的反弹势头异常凌厉，和2007年的股市大崩盘相比，市场更像是1998年长期资本管理公司(Long Term Capital Management)风波时的情景，在1998年晚些时候到1999年初的时候，市场经历震荡，随后LTCM公司援助计划出台，市场很快就吹起了另一个大泡泡——网络股。

美银美林在报告中这样提醒道：

这可能是1998-1999年行情的翻版，毕竟资产价格被全球央行的流动性注入行动所绑架，技术失衡和财富失衡问题越发严重。

追溯当时的情景，市场牛市和美国引领的全球复苏被新兴市场危机无情打断，危机同时在侵袭缅因街和华尔街，纳斯达克指数在1998年7-10月大跌33%，决策者感到恐慌，政策很快放松。

全新的流动性和过热的市场人气很快推高指数，但只有少数个股直冲云霄。





1998/1999年市场大顶构筑构成可作为当前行情的参照，市场同样在深调过后在上新高。

不过同样的场景并没有在原油价格身上兑现，美银美林表示，尽管欧洲央行和中国央行强势的政策行动显然没有促动起油价涨势，不过在98-99年的行情中，油价出现了“先进后出”的模式，但最终新兴市场/全球经济的复苏拉动起油价在1999年展开升势。

对比下图投资者可自行预言油价未来的行情——市场将自当前水平飙升150%！