黄金技术分析：美联储加息预期复活 金价下跌不停歇

国际现货黄金周四（10月29日）继续承压走低，上探触及日内高点1162.80后持续走低，刷新近三周低点至1146.20美元/盎司。

美国联邦公开市场委员会（FOMC）于北京时间周四凌晨2:00公布的决议维持利率不变，但政策声明提高了美联储于年内加息的预期。

FOMC声明删除了有关国际局势可能制约增长的说法，指出就业增长趋缓，失业率保持稳定；委员会仍预计经济和就业市场前景的风险接近平衡，但也在关注全球经济和金融市场发展。

声明肯定了就业市场的表现，称劳动力市场疲软自年初以来减少；劳动力资源利用率不足的情况自2015年初以来减退。声明还指出，经济温和增长，通胀预计短期内将保持在近期低水准附近，但委员会预计随着就业市场进一步改善以及能源和进口价格下挫的暂时性影响消退，通胀中期将逐步升向2%。委员会将继续密切留意通胀发展。

政策声明第三段提到美联储会考虑12月份首次加息。

声明公布后，美元大幅飙升，非美货币纷纷下挫，黄金大跌20美元，最低触及1151.40美元/盎司。

日线图上，现货黄金隔夜收跌10.90美元，录得长上影大阴线，8日均线和13日均线死叉，金价进一步失守21日均线，存进一步回落风险。指标上看，MACD绿色动能柱扩张，双线死叉延伸向下；KD指标死叉延伸接近超卖区域；RSI录得44.18，拐头向下。

我们认为，黄金反弹面临55周均线（1182.45）和200日均线，遭受基本面大利空，金价可能进一步走低。黄金下行初步支撑位于1136.60，进一步支撑位于1130.20水平，更关键支撑位于1125.00美元/盎司；金价上行的初步阻力位于1150.00，进一步阻力位于1155.00水平，更关键阻力位于1162.80美元/盎司。