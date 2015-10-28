日内黄金、白银走势及前景分析

周二10月27日隔夜离岸市场上现货黄金整体走势平稳，金价开于1165.00/1166.00美元/盎司水平。在开盘后不久，金价反弹至1168.50/1169.50高位，主要因美元走软，美国耐用品订单和消费者信心指数下跌。但尽管经济数据整体表现不及市场预期，但美元盘中恢复反弹，金价跌至1160.00/1161.00低位。在金价走低后不久，因原油大跌，布伦特原油跌至9月中旬以来最低水平，黄金受到避险买盘略有回升，并最终收高于1166.00/1167.00美元/盎司水平。

白银隔夜走低，开于15.85/15.90美元/盎司水平。白银盘中一度跌至15.78/15.83低位，随后回升至15.94/15.99高位，并最终收于15.85/15.90美元/盎司水平。白银盘中触及15.78/15.83低位后回升至15.94/15.99高位，并最终收平于15.85/15.90美元/盎司水平。

从技术面上来看，黄金连续第五个交易日收于1166美元/盎司水平。金价连续位于该水平整固并不代表其成为一潭死水，而是酝酿下一轮重大走势。只要金价收高于1156美元/盎司上方，我们仍认为其可能最终向1219发起冲击。

白银隔夜收于15.87美元/盎司水平。过去四个交易日白银低点有所上移，只要其守稳15.42支撑，则仍有可能上行测试16.76(61.8%回撤位)。