人民币双降，美元加息受拖延

来源：原创 作者：李哥

人民币双降，美元加息受拖延

投资李哥

2015/10/26 11:50

技术面：

上周金价走势偏空，周线收阴，价格收到布林中轨支撑，macd周势继续保持看多结构，ma5上穿布林中轨，日图ma5与ma10结构看空，日线收长上影宝剑线阴线，金价受阻于ma5（1164.88），ma5指向布林中轨，macd量柱放缓下跌速度，dif与dea结构看空，4小时图布林中轨走平，ma5下穿ma10，两线位居中轨下方，macd阴柱继续，dif与dea结构看空，稍显动能不足。欧元上周四和周五走出完美c浪，当前价格跌穿1.1050后，在做技术性修复指标，4小时图显示价格有反弹动机，日内关注1.1050和1.1098，如果1.1098不能有效上破，可根据均线交易法则，做空！英镑在日图头部结构受到确认，当前在布林中轨受到支撑，但是下行趋势未破坏，macd阴柱继续，dif与dea保持看空走势，日内关注1.5359和1.5404，可分别在这两个点位布局空单。

基本面：

" 中国央行宣布降息，一年期贷款基准利率下调0.25个百分点，至4.35%，自2015年10月24日起实施。为加大金融支持“三农”和小微企业的正向激励，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。

央行表示，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，抓紧完善利率的市场化形成和调控机制，提高货币政策传导效率。

渣打中大中华区经济学家丁爽在发给客户的报告中写道，中国央行此次“双降”的目的，是在全球低利率的环境下，减少经济下行风险。

从内部环境来看，工业产值和投资9月持续下降，同时资本外流情况9月持续，消耗外汇储备和国内流动性，从外部环境来看，美国加息可能延迟，欧洲央行也暗示了即将扩大刺激力度，全球低利率环境很可能在接下来几年继续盛行，为中国能够接受负实际利率提供空间，预计年底前将再次降准50个基点，但不会降息，除非通胀率持续下跌

纽约时间10：48，离岸人民币兑美元即期从近一个月低点反弹，知情人士称，IMF已告知中国人民币很可能很快加入SDR篮子。跌幅缩窄至0.08%，报6.3887，报道前，离岸人民币跌幅一度达0.25%，报6.3994，触及近一个月来最弱

Ashmore Group驻伦敦的研究主管Jan Dehn表示，市场此前普遍预期会有此动向。Ashmore管理约510亿美元的新兴市场资产。

中国此举并非应对对全球经济的担忧或者以此来“操纵”其货币

不认为人民币会因此而大幅波动，对新兴市场货币有正面影响，但是是间接的，因中国放宽政策应当有助于经济增长，改善大宗商品和全球需求前景

[快讯]纳斯达克综合指数上涨111.81点，至5031.86点，涨幅2.3%

[快讯]标普500指数今年来累计上涨0.8%

[快讯]标普500指数上涨22.64点，至2075.15点，科技股领涨

[快讯]道琼斯指数上涨157.81点，至17646.97点，微软、苹果领涨 "

今日观点：

综上所述，金价今日偏空震荡，逢低做多为主，欧元和英镑反弹高空为主。

今日思路：

阻力位1200.93、1191.38、1181.82、1170.57；支撑位1154.11、1147.95；

1、黄金1170.57不破做空，止损1181.8止盈1154.11、1176.55；

2、黄金1153不破做多，止损1147.95止盈1165、1170.57、1181.82；

3、白银15.58不破做多，止损15.28止盈15.98、16.38；

4、加元1.3156跌破做空，止损1.3237止盈1.3013、1.2870、1.2504；

5、澳元0.7202不破做多，止损0.7158止盈0.7281、0.7359；

6、日元121.11跌破做空，止损121.86止盈119.77、118.43；

7、欧元1.1099不破做空，止损1.1225止盈1.1056、1.0940、1.0551；

8、英镑1.5405不破做空，止损1.5464止盈1.5323、1.5116；

9、瑞郎0.9681企稳做多，止损0.9552止盈0.9902、1.0167；

10、镑日184.4企稳做多，止损184.29止盈185.37、186.05、187.81；

11、欧日133.19企稳做多，止损131.25止盈134.2、134.87、135.15；

12、美指97.5不破做空，止损98.41止盈95.88、94.27、93.8；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差